Глава МИД Литвы категорично заявил, что не надо давать никаких шенгенских виз российской оппозиции - «пусть сидят в стране и готовят перемены»:

"Пока шенген работает так, как сейчас, наши границы пропускают людей как губка. Люди, которые не должны были находиться в Литве, вдруг оказываются здесь. Есть политическая сторона вопроса, а есть моральная. Мы видим, как люди из страны, которая ведет войну все еще могут путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира. [Но российская оппозиция говорит, что визовые запреты мешают им] С какой Россией мы хотим иметь дело в будущем? Те, кто придерживается демократических ценностей уже уехали. Но даже если бы в России были 10%, выступающих против, это были бы миллионы человек. Вы хотите, чтобы эти люди были внутри России или за ее пределами? Перемены происходят изнутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, перемены должны исходить от тех, кто остается внутри."

Джерело: https://t.me/vekha/46086

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