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Никто не пришел: суд по делу Добкина снова перенесли

Никто не пришел: суд по делу Добкина снова перенесли

Райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу о незаконной передаче земли в рамках так называемой кооперативной схемы, где одним из подозреваемых является экс-председатель ХОГА и бывший народный депутат Михаил Добкин.

Как сообщили в суде, причина переноса судебного заседания - отсутствие участников процесса.

"Заседание по делу, где фигурирует Михаил Добкин, не произошло, потому что никто из сторон процесса не пришел. Все они заранее направили ходатайство о переносе рассмотрения по своим причинам", - отметили в суде.

Следующее заседание по делу назначено на 22 июля, сообщили в суде, добавив, что заседания "откладывались более 10 раз, начиная с 2018 года".

Как сообщалось, 18 мая судебное заседание по делу о незаконной передаче земли в Харькове, где фигурирует Добкин, было перенесено из-за карантина на 30 июня. В этом деле речь идет о 36 земельных участков в Харькове общей площадью 78 га нормативной стоимостью более 220 млн грн.

15 сентября 2016 года по делу о хищении земли по "кооперативной схеме" проводили обыски в Харьковском горсовете и гостинице "Националь", где проживает мэр Харькова Геннадий Кернес.

Агентство Телевидения Новости

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