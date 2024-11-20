Нищета по Росстату все больше отличается от реальных цифр

По итогам первого полугодия 2024 года Росстат насчитал 13,3 миллиона бедных в стране. Это больше, чем в 2023 году, но намного меньше реального числа бедных: уже который год государство в России манипулирует статистикой. Росстат поменял методику, чтобы выполнить президентский указ по снижению уровня бедности, но если руководствоваться прежней, окажется, что в стране по итогам 2023 в полтора раза больше бедных, чем признают власти, — от 14,6 до 18 миллионов человек (вплоть до 12,5% населения), подсчитал The Insider. Многим из тех, кого государство считает «небедными», не хватает на покупку одежды и часто даже на еду. Бедность резко возросла сразу после начала полномасштабного вторжения, и несмотря на гигантские госрасходы, бедных пока не стало меньше, чем до войны.

Представления россиян о том, что такое бедность, и цифры официальной статистики сильно отличаются. Сами россияне считают порогом бедности месячный доход меньше 43 тысяч рублей. Для счастья же, судя по исследованию, россиянину в среднем нужно около 250 тысяч рублей в месяц. Таких доходов нет почти ни у кого в стране — средний доход 10% самых богатых россиян в середине 2024 года составлял 175,6 тысячи рублей. Среднедушевые доходы тоже сильно далеки от желаемых: по итогу второго квартала 2024 года в России они составили 58 тысяч 191 рубль.

А вот государство бедными считает только тех, кто получает в месяц меньше 14,3 тысячи. По итогам 2023 года Росстат насчитал в России 12,4 млн бедных (рекордно низкие 8,5%), а по итогам первого полугодия 2024 года — 13,3 млн, тогда как еще в 2021 году отчитывался о 17,8 млн. Стало ли бедных меньше, чем до войны, на самом деле? Нет. Ведомство просто изменило формулы подсчета, чтобы выполнить майские указы Путина, которые обязывают правительство «уронить» показатель бедности ниже 7% населения к 2030 году. The Insider уже подробно разбирал эти манипуляции со статистикой.

Чтобы оценить реальное количество бедных в России, мы воспользуемся прошлой методологией Росстата — неидеальной, но хоть как-то связанной с покупательной способностью россиян.

Если до 2021 года бедность была однозначно привязана к ценам на продукты и услуги, то теперь власти просто придумали новые «границы бедности» и признают малоимущими тех, кто живет хуже, чем соседи по региону.

Раньше бедными — или малоимущими — считали тех, чей доход был ниже прожиточного минимума. Сейчас понятие прожиточного минимума сохранилось, ведь на нем строится огромная часть экономики страны. К нему привязаны пенсии и социальные пособия. Социальные программы и бюджет России определяются во многом с использованием прожиточного минимума — то есть, базового уровня выживания человека.

Но до 2021 года прожиточный минимум учитывал покупательную способность россиян и инфляцию — его пересчитывали четыре раза в год, исходя из подорожания именно минимальной продуктовой корзины. Теперь прожиточный минимум определяют всего раз в год. Если человек стал бедным в течение года, то никакие пособия ему не будут положены, пока в следующем году показатель не пересчитают и не признают, что россиянин действительно малоимущий и ему нужна помощь для выживания.

Кроме того, показатель прожиточного минимума больше не связан ни с ценами, ни с инфляцией. Бедным человека делает только тот факт, что он имеет доход ниже других в регионе, а покупательная способность его дохода не учитывается вовсе. Чтобы определить размер прожиточного минимума, всё работающее население региона выстраивают по возрастанию дохода, а затем делят на две равные половины по числу человек — это называется медианный среднедушевой доход. Половина населения имеет доход ниже медианного, а половина — выше медианного. Затем полученную величину дохода умножают на 44,2%. (Почему именно 44,2%? У властей нет ответа.) Так и вычисляют прожиточный минимум. Что можно купить на эту сумму, чиновников не волнует.

С 2022 года главный критерий для официальной статистики — «граница бедности». Она определяется стоимостью минимальной продуктовой корзины в четвертом квартале 2020 года, умноженной на накопленную с тех пор инфляцию. Инфляция рассчитывается по ценам на сотни товаров и услуг, которые малоимущие, как правило, не потребляют, да и более обеспеченные могут покупать максимум несколько раз в жизни — например, шубы, гробы или поездки в Грецию.

В инфляции почти не учитываются траты на аренду или содержание жилья. А именно такие расходы, а также подорожание продуктов питания сильнее всего бьют по бедным. Получается, что при расчете «границы бедности» необходимый для выживания доход изначально занижен благодаря манипуляции с формулами. По исследованиям ЦБ, каждой четвертой семье в России доходов хватает только на еду или даже не хватает на основные продукты питания, а еда дорожает быстрее всего.

В большинстве регионов прожиточный минимум всегда оказывается выше границы бедности. По официальным подсчетам правительства, если человек зарабатывал в месяц в среднем 15 тысяч (до вычета НДФЛ), в большинстве регионов он бедным уже не считался. Граница бедности для Москвы на 2023 год — 22,1 тысячи рублей до вычета налогов, для Тверской области — 14,2 тысячи, для Краснодарского края — 14,3 тысячи рублей. А прожиточный минимум для работающих в этих же регионах составлял примерно 24,8 тысячи, 15,2 тысячи и 15 тысяч соответственно. Это значит, к примеру, что работающий москвич, имеющий доход в 24,8 тысячи рублей, не считается бедным и не учитывается в статистике бедности в России. Ведь такой доход больше, чем установленная граница бедности!

По итогам 2023 года правительство отчиталось о том, что в России живут за чертой бедности 12,4 млн человек — 8,5% населения. The Insider попробовал понять, насколько эта цифра соответствует реальности.

Для начала — власти с такой статистикой противоречат сами себе. Росстат регулярно публикует данные о неравенстве доходов среди россиян для каждого региона. Для этого берутся среднемесячные доходы каждого человека (как работающих, так и живущих на пенсии, стипендии, дивиденды или имеющих свой бизнес), всех людей в регионе «выстраивают» по увеличению дохода и разделяют на группы по 20% населения. Таким образом выделяют 20% самых бедных жителей региона, 20% более обеспеченных и так далее. Затем в каждой группе подсчитывают средний доход и другие показатели. Используя эти цифры, можно предположить, что бедных по итогу 2023 года было всё же больше, чем приведенные чиновниками 8,5%.

Дело в том, что средний доход самой бедной группы населения по всей России — 14 тысяч 564 рубля. А граница бедности по итогу 2023 года составила 14 тысяч 339 рублей — число очень близкое. The Insider сравнил средний доход беднейших 20% в каждом регионе с установленной границей бедности. Оказалось, что суммарное население регионов, в которых 20% беднейших граждан имеют доход ниже, чем установленная в этом регионе граница бедности, — около 81 млн человек. Таким образом, не менее 16 млн россиян в 2023 году имели доход ниже границы бедности.

Похожая картина следует и из более актуальных данных Росстата. Каждый квартал ведомство публикует оценку «границы бедности» и числа бедных по всей России, а также доходы населения по децильным группам — всё население делят на десять групп, используя методологию, приведенную выше. К сожалению, такие данные для каждого региона государство не предоставляет.

Однако даже из этих расчетов следует, что по итогу второго квартала 2024 года 10% беднейших россиян имели средний доход 11 тысяч 448 рублей в месяц, а следующие 10% — 19 тысяч 787 рублей в месяц. Граница бедности проходила примерно посередине между этими значениями — 15,3 тысячи рублей, то есть, доля бедных не могла быть ниже 10% населения (14,6 млн человек), а была ближе к 15%. Это никак не 8,5% населения, о которых отчитался Росстат.

Исходя из этих же данных, примерно 15 млн россиян в 2023 году имели доходы меньше прожиточного минимума, который в разных регионах составлял от 12 тысяч рублей (Липецкая область) до 36 тысяч (Чукотка). В оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях российское правительство определило прожиточный минимум даже ниже 12 тысяч рублей (то есть, около $4,5 в день), а границу бедности не считало вовсе.

Если бы бедность определялась, как раньше, — не умножением на инфляцию раз в год, а через стоимость продуктовой корзины, к числу бедных в 2023 году можно было бы отнести не менее 17,8 млн человек — то есть, 12,2% населения страны. Таким образом, за 2023 год число и доля бедных (в официальной терминологии) в стране действительно сократились (в 2022 году их, по подсчетам The Insider, было не менее 20 млн человек), но показатели всё еще больше, чем в 2020 году (17,7 млн).

Старая формула расчета прожиточного минимума базируется на необходимой для выживания базовой продуктовой корзине. Инфляция с конца 2020 года по конец июня 2024 года (первое полугодие) составила 34,4%, а минимальная продуктовая корзина, то есть самые дешевые продукты в минимальном количестве, — подорожала более чем на 47%, а в некоторых регионах почти на 60% (Республика Алтай — 57,7%, Рязанская область — 55,4%).

Однако пороги, которые государство устанавливает для расчета доли бедных, очевидно, сильно отличаются от того, что россияне на самом деле считают доходом, на который можно выжить.

После полномасштабного вторжения в Украину Минфин России перестал упоминать в ежегодном стратегическом документе об основных направлениях бюджетной политики — какие государственные меры должны снизить бедность населения. В планах на 2022 год в нем упоминались поддержка доходов населения, снижение инфляции и совершенствование системы социальных пособий — в том числе для малообеспеченных. Сейчас бедность не упоминается в документе — ее переименовали в «поддержку доходов наиболее уязвимых граждан».

Именно ростом доходов Росстат объясняет снижение доли бедных в стране. Номинальные доходы (без учета инфляции) россиян действительно растут — номинальный доход у самой обеспеченной группы россиян с 2013 года вырос на 103% (на 32% с 2021 года). А у беднейших жителей страны рост еще более внушительный — на 117% с 2013 года и на 35% — с 2021-го. После начала полномасштабного вторжения рост номинального дохода у самых бедных растет за счет социальных пособий (за исключением пенсий) и роста зарплат, показал анализ The Insider на основании федерального статистического наблюдения по социально-демографическим проблемам.

Но сказать, что из-за этого бедные разбогатели, нельзя, ведь инфляция бьет по ним сильнее всего. И доходы этой группы всё равно находятся около границы бедности. Так, среднедушевой доход самых бедных 20% россиян (а это около 29,3 млн человек) по итогу 2023 года составил менее 14,6 тысячи рублей.

По данным Росстата, как минимум у половины россиян доход ниже 50 тысяч рублей, а больше 100 тысяч получают около 10–12% россиян. Это доходы в том числе работающих людей и людей, живущих в крупных городах. При этом выявилось, что бедность и низкие доходы в России — гендерная проблема: среди опрошенных Росстатом больше половины женщин указали свой примерный месячный доход менее 50 тысяч рублей, а для мужчин эта доля составила 34%. Среди женщин также больше недовольных своим доходом.

В 2024 году Росстат выявил рекордный с 2014 года рост реальных располагаемых доходов россиян — во втором квартале он составил 9,6%, а в 3 квартале — 9,4% (по сравнению с аналогичными временными периодами 2023 года). Такой рост в доходах чаще всего связывают с высокими выплатами участникам войны в Украине и гонкой зарплат, которая также во многом связана с ростом трат государства на войну. Более того, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что выплаты военным, по всей видимости, уже начали менять тенденции зарплат в стране в целом.

«Сам по себе “фактор СВО“ сыграл роль в том, что “революция зарплат“, которую много лет ожидали эксперты (например, ИНП РАН), вероятно, начинается прямо на глазах. Довольно высокие выплаты “добровольцам“ автоматически задают ориентир для рынка труда (хотя бы из соображений удержания занятых). И нет сомнений, что после завершения “СВО“ этот фактор сохранится: военнослужащие, получавшие 200 тысяч рублей в месяц и более, просто не будут возвращаться на “старые“ рабочие места за 50–60 тысяч рублей в месяц и будут, очевидно, искать работу, соответствующую их новому социальному статусу», — пишет в «Тринадцати тезисах об экономике» руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

На то, что рост доходов россиян обусловлен именно зарплатами, а не какими-то другими выплатами, указывает и то, что в структуре доходов, по данным Росстата, растет именно зарплатная часть. При этом работники переходят с «гражданских» должностей на «военные». «Текущая геополитическая ситуация ведет к перетоку рабочего персонала из гражданских отраслей с существенной прибавкой к зарплате. Это и приводит к сильному росту средней заработной платы по стране», — отметил в комментарии РБК главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Дмитрий Белоусов в своем докладе также утверждает, что существенные изменения в доходах граждан связаны с тем, что работники из других сфер экономики уходят на фронт.

Джерело: nigroll.com

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