Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 191

НКРЭ утвердила новые тарифы «Харьковских тепловых сетей»

НКРЭ утвердила новые тарифы «Харьковских тепловых сетей»Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на сегодняшнем заседании, которое транслировалось в прямом эфире на канале НКРЭКУ в YouTube.

Тариф на централизованное отопление установлен на уровне:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1307 гривен 39 копеек за гигакалорию;

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр в месяц.

Тариф на горячее водоснабжение:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 80 гривен 71 копейка за 1 кубометр;

без полотенцесушителей — 74 гривны 85 копеек за 1 кубометр.

«Предложенные тарифы прошли общественные слушания. Замечаний не поступило. Основной вопрос, который касался изменения тарифов и корректировки, это изменение тарифов энергоресурсов, которые у нас находятся в тарифе. И для меня как для руководителя основной момент — это увеличение минимального прожиточного минимума и, соответственно, увеличение средней заработной платы, потому что для предприятия низкий уровень заработной платы — это большая текучка кадров, отток специалистов и так далее», — сказал на заседании НКРЭКУ гендиректор «ХТС» Сергей Андреев.

На вопрос главы Нацкомиссии, были ли замечания к расчётам от общественности, Андреев сказал: «На первом этапе вопросы были связаны с тем, что увеличение тарифа идёт, но когда я выступал и докладывал громаде, что заработная плата… и я называл цифры, которые у нас на сегодняшний день в действующих тарифах, и приглашал людей на эту зарплату приходить к нам работать, то вопросы сами по себе отпали. И никаких замечаний по тарифам мы не имеем». 

Утверждению тарифов НКРЭКУ предшестовало обсуждение в КП «Харьковские тепловые сети» 22 октября. Вступить в силу тарифы должны после публикации в парламентской газете «Урядовий кур'єр». Когда именно это произойдёт, в пресс-службе «ХТС» не знают. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Темы: Тарифы

Читайте ещё:

НКРЭКУ утвердила повышение тарифов "ХТС" на отопление и горячую воду
Сегодня 17:34    8
Подняли тарифи ЖКХ! Как меньше платить за коммунальные услуги даже без субсидии?
Сегодня 14:31    306
Регуляторна служба не погодила проект постанови Кабміну про ціну газу для населення
29.10.2018 08:30    187
Кабмин прогнулся под МВФ: после повышения тарифа на газ для населения до 8550 цены на газ вырастут еще два раза
27.10.2018 14:08    415
Тепер постачальники електроенергії зобов'язані виплачувати компенсації споживачам за неякісно надані послуги
27.10.2018 10:17    140
У Харкові планують удвічі збільшити тарифи на вивіз сміття (ВІДЕО)
26.10.2018 07:48    208
МВФ требует поднять цену на газ для населения еще на 40%, - источник
24.10.2018 15:24    312
В Харькове планируют поднять тарифы на вывоз мусора
23.10.2018 11:37    244
Ми маємо захистити людей – Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій у зв’язку із підвищенням тарифів на газ
23.10.2018 07:07    166
Заява Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо підвищення тарифів на газ
21.10.2018 10:49    320
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 