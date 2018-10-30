НКРЭ утвердила новые тарифы «Харьковских тепловых сетей»

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на сегодняшнем заседании, которое транслировалось в прямом эфире на канале НКРЭКУ в YouTube.

Тариф на централизованное отопление установлен на уровне:

для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1307 гривен 39 копеек за гигакалорию;

для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр в месяц.

Тариф на горячее водоснабжение:

при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 80 гривен 71 копейка за 1 кубометр;

без полотенцесушителей — 74 гривны 85 копеек за 1 кубометр.

«Предложенные тарифы прошли общественные слушания. Замечаний не поступило. Основной вопрос, который касался изменения тарифов и корректировки, это изменение тарифов энергоресурсов, которые у нас находятся в тарифе. И для меня как для руководителя основной момент — это увеличение минимального прожиточного минимума и, соответственно, увеличение средней заработной платы, потому что для предприятия низкий уровень заработной платы — это большая текучка кадров, отток специалистов и так далее», — сказал на заседании НКРЭКУ гендиректор «ХТС» Сергей Андреев.

На вопрос главы Нацкомиссии, были ли замечания к расчётам от общественности, Андреев сказал: «На первом этапе вопросы были связаны с тем, что увеличение тарифа идёт, но когда я выступал и докладывал громаде, что заработная плата… и я называл цифры, которые у нас на сегодняшний день в действующих тарифах, и приглашал людей на эту зарплату приходить к нам работать, то вопросы сами по себе отпали. И никаких замечаний по тарифам мы не имеем».

Утверждению тарифов НКРЭКУ предшестовало обсуждение в КП «Харьковские тепловые сети» 22 октября. Вступить в силу тарифы должны после публикации в парламентской газете «Урядовий кур'єр». Когда именно это произойдёт, в пресс-службе «ХТС» не знают.

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