НКРЕКП одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов в Украине, «Харьковгаз» – в их числе

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января, сообщил в Telegram председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Понижение касается компаний, в которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЗАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубнигаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз "АО" Полтавагаз ", ЧАО" Тернопольгаз ", АО" Тысменицагаз ", ЧАО" Уманьгаз ", АО" Харьковгаз ", АО" Черновцыгаз ", ООО" Газовик ".

Снижение составило 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять тут ничего . Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк.

По его словам, поскольку тарифы имеют начать действовать с 1 февраля, Комисии надо успеть отработать всю процедуру.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена ​​на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также установлен предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

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