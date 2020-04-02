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НКРЭКУ сняла с рассмотрения вопрос о сертификации «Укрэнерго»

НКРЭКУ сняла с рассмотрения вопрос о сертификации «Укрэнерго»

НКРЭКУ сняла с рассмотрения вопрос о сертификации системного оператора «НЭК«Укрэнерго». Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 1 апреля.

Все члены комиссии поддержали решение о снятии вопроса с рассмотрения.

Согласно материалам к заседанию, комиссия планировала принять решение об отказе в сертификации «Укрэнерго».

В обосновании по постановлению комиссии отмечается, что «Укрэнерго» управляет энергосистемой на праве хозяйственного ведения. При этом согласно части третьей ст. 32 Закона Украины «О рынке электрической энергии», оператором системы передачи может быть исключительно владелец системы передачи.

«Рассмотрев Предварительное решение НКРЭКУ, Секретариат отметил, что ЧАО« НЭК «Укрэнерго» не обладает ни активами системы передачи, ни правами, эквивалентными праву собственности на активы системы передачи, а следовательно, требование по владению активами системы передачи электроэнергии ЧАО «НЭК« Укрэнерго» не выполнено. Таким образом, на сегодняшний день ЧАО «НЭК«Укрэнерго» не может быть сертифицировано по модели отделения собственности (моделью OU), учитывая специфику украинского законодательства», - сообщается в выводах Секретариата Энергетического Сообщества, которые опубликовала НКРЭКУ.

Секретариат рекомендовал внести изменения в закон (применить модель ISO), поскольку требование того, чтобы «Укрэнерго» было собственником системы передачи является критическим.

Постановлением от 7 октября 2019 года № 2094 НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации «Укрэнерго». В этом решении комиссия отмечала, что для принятия окончательного решения о сертификации оператора системы передачи необходимо внесение изменений в закон «О рынке электроэнергии», позволяющих «Укрэнерго» быть сертифицированным без права собственности на энергосеть (модель ISO). В настоящее время, такие изменения не были внесены в законодательство.

Модель OU (Ownership Unbundling) предусматривает анбандлинг, то есть отделения от контроля и осуществления прав субъектов хозяйствования, занимающихся производством или поставкой электроэнергии. Оператор должен быть независимым с правами владения системой передачи. Модель ISO (Independent System Operator) - предполагает, что независимый оператор сможет пользоваться системой передачи электроэнергии на праве хозяйственного ведения или концессии.

Источник: elektrovesti.net

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