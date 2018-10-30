НКРЭКУ утвердила повышение тарифов "ХТС" на отопление и горячую воду

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг на сегодняшнем заседании утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

Заседание транслировалось в прямом эфире на канале НКРЭКУ в YouTube.

Согласно решению комиссии на централизованное отопление установлен следующий тариф:

- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счётчиками тепла — 1307 гривен 39 копеек за гигакалорию;

- для абонентов жилых домов без счётчиков тепла — 33 гривны 44 копейки за 1 квадратный метр в месяц.

Тариф на горячее водоснабжение:

- при подключении полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения — 80 гривен 71 копейка за 1 кубометр;

- без полотенцесушителей — 74 гривны 85 копеек за 1 кубометр.

По словам гендиректора «ХТС» Сергея Андреева, предложенные тарифы прошли общественные слушания и замечаний по ним не поступило.

Перед утверждением тарифы НКРЭКУ 22 октября обсуждались в КП «Харьковские тепловые сети».

Вступить в силу тарифы должны после их опубликования в газете «Урядовий кур'єр».





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