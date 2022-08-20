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Німці заговорили за зняття санкцій

Німці заговорили за зняття санкцій

Канцлера Німеччини Олафа Шольца в середині країни вмовляють зняти санкції з Росії.

Торгова асоціація землі Саксонія-Ангальт закликала скасувати всі санкції проти Москви. «Переважна більшість не бажає жертвувати своїм важко заробленим рівнем життя заради України». (https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/brief-an-kanzler-olaf-scholz-handwerker-fordern-ende-der-russland-sanktionen-a-da4c662a-cf9f-474a-bcdd-a21c02af34c1)

16 представників торгових гільдій із Східної Німеччини, рокзритикували напад Росії на Україну зазначивши, що це серйозний злочин і порушення статуту ООН. Проте: «ми турбуємось про майбутнє наших дітей і онуків, турбуємось про подальше існування наших компаній, турбуємось про нашу країну».

Тим часом в правлячій партії FDP знову заговорили за Північний Потік-2. Віце-президент FDP Вольфганг Кубіцкі не бачить «жодної вагомої причини» не вводити в експлуатацію другий газопровід Nord Stream. Він запропонував розблокувати газопровід аби заповнити газові сховища, а потім знову заблокувати. (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wolfgang-kubicki-fuer-oeffnung-der-pipeline-nord-stream-2-a-f1573664-bd4c-4299-990d-37ccda37fca3)

Коли журналісти зазначили, що Путін використає це як перемогу, віце-президент Бундестагу вімазався, що надходження газу більше потрібно Німеччині, ніж Росі: «Найбільший пропагандистський успіх Путіна був би, якби у нас закінчився газ. Цьому потрібно запобігти».

Так, що взагалі несеться? Газонюхи, НАС ТУТ ВБИВАЮТЬ ЗА БАБКИ ЯКІ ВИ ПЛАТИТЕ РОСІЇ, АЛЛО! Не думав що це колись скажу, але - Шольц, тримайся

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/174

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