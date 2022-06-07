Німеччина не хоче постачати Україні танки. Spiegel пояснив, чому

Німецький уряд Олафа Шольца не розглядає можливість постачання бойових танків Україні, тому що боїться, що Україна може використати їх для наступу на Росію, стверджує Spiegel.

Джерела видання, наближені до німецького уряду, стверджують: Берлін побоюється, що Україна "може стати самовпевненою", якщо отримає кілька великих перемог на фронті. У випадку військових успіхів Україна на ейфорії може зайти на територію Росії. Тоді "німецькі танки знову опиняться на російській території", що є неприпустимим для ФРН з історичних причин.

Це занепокоєння підкреслює певну недовіру Німеччини до президента України Володимира Зеленського.

Видання пише, що Німеччина не готується навіть до гіпотетичної можливості постачання танків. І якщо, наприклад, США врешті-решт вирішать передати танки Україні, німцям знадобляться місяці, перш ніж вони зможуть підготувати свою техніку для постачання до України.

Танкове ембарго ніколи не обговорювалося на рівні НАТО, пише видання, але неофіційно між США, Великою Британією і Францією з цього питання є "повна згода".

Источник: liga.net

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