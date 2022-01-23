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Німеччина передасть Україні польовий шпиталь для військових – міністр оборони ФРН

Німеччина передасть Україні польовий шпиталь для військових – міністр оборони ФРН

Уряд ФРН у лютому передасть Україні польовий шпиталь з необхідним обладнанням для військових, заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Німеччина закликає врегулювати ситуацію, яка склалась із концентрацією російських військ біля кордонів України, виключно дипломатичними зусиллями. Виступаючи 17 січня під час першого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повторила відмову своєї країни надавати зброю Україні.

«Повністю споряджений польовий шпиталь буде переданий, включно з необхідною підготовкою, і це все буде співфінансовано Німеччиною на суму 5,3 мільйона євро», – цитує Ламбрехт німецька агенція DPA.

Міністр також додала, що газопровід «Північний потік-2» не буде введено в експлуатацію у разі нападу Росії на Україну.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

Источник: radiosvoboda.org

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