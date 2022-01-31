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Німеччина посилила правила в'їзду з України

Німеччина посилила правила вїзду з України

ФРН внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду для українців, починаючи з 30 січня.

Україна з неділі, 30 січня, оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю, 28 січня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Люди, які в'їжджають на територію ФРН з цієї країни, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Високий ризик інфікування коронавірусом

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою. Окрім України з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Як повідомлялось, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Останнім часо в Україні зросла кількість захворювань на коронавірусну хворобу. Так за добу, 29 січня, згідно з даними міністерства здоров'я в Україні зареєстровано 24508 нових випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 94 людини.

Источник: dw.com

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