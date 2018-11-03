Німеччина є провідним інвестором в економіку України – Президент про співробітництво двох держав

Під час двосторонньої зустрічі у Києві Президент Петро Порошенко та Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили широкий спектр питань двостороннього співробітництва. Глава Української держави висловив вдячність німецькій стороні за підтримку реформ, які здійснюються в Україні.

«Я висловив вдячність за важливу практичну допомогу з боку Уряду ФРН на шляху реформ, які ми спільно невпинно здійснюємо в Україні», - сказав Петро Порошенко під час спільної прес-конференції.

Президент нагадав, що на його звернення Урядом ФРН було прийнято рішення про направлення до нашої держави Спеціального посланника з питань реформ у галузях урядування та децентралізації Георга Мільбрадта. «І я хочу наголосити, що успішна реформа децентралізації продовжується і імплементується, в тому числі дякуючи зусиллям Німеччини і німецьких радників. Він вже другий рік поспіль дуже успішно взаємодіє з українським Урядом, з українським Міністерством регіонального розвитку і це було сьогодні окремо підкреслено», - сказав Петро Порошенко.

Він також повідомив, що минулого тижня відбувся візит державних секретарів Уряду ФРН, який був також використаний для поглиблення взаємодії між двома країнами та їх урядами.

Глава держави також констатував зростання товарообігу між нашими країнами.

За словами Президента, під час сьогоднішніх переговорів було домовлено про проведення 10-го засідання українсько-німецької Групи високого рівня 28 листопада у Берліні. «Я переконаний, що це засідання, разом з третім Українсько-німецьким економічним форумом, буде сприяти подальшому закріпленню зростаючої динаміки співпраці України і Німеччини», - сказав Петро Порошенко.

«Ми також обговорили напрямки подальшого стимулювання німецьких інвестицій в економіку України. Я хочу нагадати, що Німеччина є провідним інвестором в економіку України з показником 1,7 млрд. євро», - додав він.

Найбільш динамічно розвиваються інвестиції в автомобільну галузь, зазначив Глава держави. «Всі чотири роки ми відкривали виробництва комплектуючих на конвеєри німецької автомобілебудівної промисловості і на сьогоднішній день створено десяток тисяч нових робочих місць», - сказав Петро Порошенко і закликав бізнесменів Німеччини вкладати і в інші галузі.

«Водночас ми закликаємо німецьких інвесторів уважніше придивитися до інших сфер економіки та регіонів України, де є високий потенціал розвитку», - сказав він.

Президент також зазначив, що Україна вітає підписання угоди про відкриття місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), що створює правове підґрунтя для розширення фінансової та технічної допомоги, необхідної для вирішення критично важливих для нашої держави питань. «В один із приїздів пані Канцлер наголосила про рішення німецького Уряду про виділення кредитів в 500 млн євро на підтримку української економіки і сьогодні я озвучив пропозицію, яка була прийнята, що частина цих коштів має бути використана на кредит для побудови дороги Запоріжжя-Маріуполь, бо нашим пріоритетом є і залишається розвиток інфраструктури звільненого Донбасу. І мені дуже приємна підтримка, яку продемонструвала в цьому напрямку пані Канцлер», - додав Петро Порошенко.

Також співрозмовники не обійшли увагою і питання енергетичної безпеки України та ЄС, перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

«Я дуже дякую пані Канцлеру за візит, за ефективні і конструктивні, як завжди, переговори. Дякую за підтримку і вірю, що наша співпраця, співпраця України і Німеччини, Президента Порошенка і Канцлера Меркель, має велике майбутнє», - резюмував Глава держави.

Федеральний канцлер, у свою чергу, нагадала, що Німеччиною з 2014 року виділено 490 млн євро для розвитку України, зокрема на користь внутрішньо переміщених осіб та для розвитку соціальної інфраструктури на Сході України.

«Я дуже рада, що можу сьогодні говорити про нашу готовність виділення додаткових коштів на суму в майже 85 млн євро. Для покращення перспектив працевлаштування молодих українців шляхом професійної освіти та покращення житлової ситуації», - сказала Ангела Меркель. При цьому вона відзначила прогрес у двосторонніх угодах між Німеччиною та Україною. «Наш Уряд погодив буквально вчора угоду про соціальне забезпечення», - додала Канцлер.

Федеральний канцлер також наголосила на важливості підтримки з боку Німеччини таких інфраструктурних проектів в Україні, як розвиток Одеського порту та будівництво доріг в Запорізькій та Донецькій областях.

Ангела Меркель також відзначили зростання на 20 відсотків взаємної торгівлі між Німеччиною та Україною.

Канцлер ФРН також наголосила на важливості продовження реформ в Україні та відзначила певні успіхи, зокрема в частині проведення медичної реформи, роботи Антикорупційного бюро, децентралізації тощо.

Говорячи про співпрацю між Німеччиною та Україною в науковій галузі Канцлер повідомила, що її країна планує значно збільшити виділення коштів на розвиток цієї сфери.

«Ми будемо створювати центр передового досвіду на суму 2 млн євро. Дуже важливо, щоб науковці мали шанс залишатися в Україні, а не виїжджати закордон та робити чудову роботу», - сказала вона.

Источник: president.gov.ua

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