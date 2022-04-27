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Німеччина таки дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard

Німеччина таки дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дозволила збройовій компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.

Про це вона заявила на конференції з підтримки України на авіабазі Рамштайн, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Росії. Ламбрехт оголосила у вівторок про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.

Таким чином, група Krauss-Maffei Wegmann отримує зелене світло на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.

"Gepard - це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі", - сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі заявив, що Німеччина надасть 50 одиниць Gepard.

Источник: pravda.com.ua

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