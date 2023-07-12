Німеччина витрачатиме 2% свого ВВП на оборону вже наступного року, заявив канцлер Олаф Шольц

За його словами, цього буде досягнуто за рахунок "ресурсів нашого бюджету та спеціальних активів", а саме 100 млрд. євро спецфондів. Ці кошти мали виділити на оборону після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, пише видання.

Німеччина забезпечить досягнення цільового показника у 2% у майбутньому "на постійній основі за рахунок ресурсів регулярного бюджету", навіть якщо спеціальні активи були використані, додав

Сьогодні країни-члени НАТО вирішили зробити 2% ВВП мінімальним цільовим показником видатків на оборону з огляду на загрозу, пов'язану з агресією РФ проти України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14297

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