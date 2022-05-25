Німеччина втратить довіру союзників, якщо не підтримає Україну в прагненні до ЄС

Німеччина втратить довіру союзників, якщо не підтримає заявку України на надання їй статусу країни – кандидата на вступ до ЄС. Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау на зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Він заявив, що Німеччина має взяти на себе провідну роль у побудові системи безпеки та захисту миру в Європі, що включає Україну, але спрямовану проти росії.

На сьогодні справи виглядають так... Угорщина та Німеччина вже практично погодились на надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поки найбільшими опонентами такого кроку залишаються Франція та Нідерланди, але Польща та країни Балтії максимально тиснуть на них для того, щоб отримати їх згоду. Вдасться схилити до потрібного рішення? Я оптиміст - даю на це 60% проти 40%.

Напомним, 4 месяца назад менее 20% жителей Германии выступало за членство нашей страны в ЕС. А на сегодняшний день большинство немцев видит будущее Украины в Евросоюзе, одобряет поставки вооружений Киеву и санкции против экс-канцлера Шредера. А вот готовность полностью отказаться от российского газа пока отсутствует. Об этом свидетельствуют результаты опроса RTL/ntv-Trendbarometer:

1. 54% граждан ФРГ выступают за принятие Украины в ЕС, а 39% против.

2. Подавляющее большинство (63%) поддерживает санкции против Шредера. Против санкций 30%.

3. Эмбарго на поставки газа из России одобряют 44% (50 % против).

4. Поставки вооружений Украине пользуются поддержкой большинства населения (54%), а против 40%.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14181

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