Німецька допомога: уряд та громадяни (ІНФОГРАФІКА)

Ми справедливо критикуємо німецький уряд, але не забуваймо, яку велику допомогу нам надають німецькі громадяни.

Благодійна допомога німців Україні - це найбільша в історії Німеччини з часів Другої світової номінальна сума (тобто без урахування інфляції), зібрана як благодійні внески. А зважаючи на те, що при підрахунку враховували лише організації, які отримали 10 і більше млн євро, реальна сума вища.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/774

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