Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 60

Інновації у ОПК: уряд змінив порядок роботи з міжнародними партнерами

Інновації у ОПК: уряд змінив порядок роботи з міжнародними партнерами

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій — Brave International.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania, зазначила вона.

За словами Свириденко, це дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад сто мільйонів євро.

Напрям Brave International має допомогти у пошуку нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту та надасть змогу залучити додаткове фінансування для підтримки українських оборонних стартапів.

Крім того, ідеться про поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибшу інтеграцію українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

"Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок", – зазначила Свириденко.

Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірка всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

"Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом", – написала Свириденко у Телеграм.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Бойова робота прикордонників РУБпАК «Прайм» на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:00    10
За матеріалами СБУ та ОГП заочну підозру отримав ще один російський суддя, який незаконно ув'язнював полонених українських військових
Сегодня 07:51    39
ФРН перебудовує захист від гібридної агресії росії
Сегодня 07:43    43
Морський безпілотник MOBIDIK - вже використовуються
Сегодня 07:40    45
Українські дрони вдруге за місяць атакували ключову нафтостанцію, що живить пальним москву
Сегодня 07:34    58
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:30    67
Якщо війну не завершити, то надалі зимувати без світла та тепла вже будемо не тільки ми, а й більша частина мешканців середньої смуги росії
Сегодня 07:17    72
росія погрожує ударами по об’єктах виробництва зброї для України в Європі
Сегодня 07:14    72
36,4% поляків вважають, що рішення Варшави позбавити Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені
Сегодня 07:10    76
Наглядное масштабирование логистического локдауна и это только июнь
Сегодня 07:01    70
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 