"Но ты не просишь с уважением". В облсовете рассказали, как нужно обращаться к его предеседателю

Коммунальщикам Харькова поступила необычная просьба от заместителя начальника управления по вопросам коммунальной собственности областного совета Ирины Потопальской.

В документе, который получили коммунальные предприятия города речь идет об официальном обращении в письмах к главе Харьковского областного совета.

"Уважаемые руководители! Большая просьба, в письмах, которые адресованы председателю Харьковского областного совета Чернову Сергею Ивановичу, обязательно пишем УВАЖАЕМЫЙ Сергей Иванович! и С уважением.

Письма. которые не соответствуют данным требованиям будут возвращены без рассмотрения".

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