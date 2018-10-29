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"Но ты не просишь с уважением". В облсовете рассказали, как нужно обращаться к его предеседателю
Коммунальщикам Харькова поступила необычная просьба от заместителя начальника управления по вопросам коммунальной собственности областного совета Ирины Потопальской.
В документе, который получили коммунальные предприятия города речь идет об официальном обращении в письмах к главе Харьковского областного совета.
"Уважаемые руководители! Большая просьба, в письмах, которые адресованы председателю Харьковского областного совета Чернову Сергею Ивановичу, обязательно пишем УВАЖАЕМЫЙ Сергей Иванович! и С уважением.
Письма. которые не соответствуют данным требованиям будут возвращены без рассмотрения".
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