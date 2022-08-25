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Сегодня 07:10
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Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Teledyne FLir Black Hornet

Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Teledyne FLir Black Hornet

Стоимость контракта на разведдроны составит до 90 млн норвежских крон (9,26 млн долларов).

Благодаря своей легкости, бесшумности и оперативности «карманный» беспилотник способен совершать операции в сложных условиях и передавать оператору высокоточные фото и видео в реальном времени.

С помощью таких дронов солдаты всего за 25 минут смогут получить представление о происходящей ситуации и эффективно выполнить свою миссию.

Джерело: https://t.me/vekha/46872

Новости портала «Весь Харьков»

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