«Нос не должен быть открытым», - ужесточат ли карантин из-за пренебрежения масочным режимом?
На Харьковщине могут усилить карантин. Об этом заявил губернатор Алексей Кучер, по его словам, уже несколько дней регион не соответствует минимальным требованиям Министерства здравоохранения по смягчению карантина, поэтому переходить к следующему этапу его смягчения область точно не будет, заявил Кучер. Он добавил: возможность усиления карантина обсудят на совещании сегодня вечером, по его словам, ограничения могут коснуться развлекательных центров, кафе, ресторанов и кинотеатров, которые еще закрыты для посетителей.
Алексей Кучер, глава ХОГА
З завтрашнього дня, ви знаєте, що можуть бути, розпочати свою роботу кінотеатри. Враховуючі ті обставини, які зараз є, до цього питання теж треба підійти зважено. Там є певні умови - не більше 50 відсотків заповненості, ми розуміємо, що люди все ж таки хочуть побачити кіно, подивитися. Але те, що відбувається в місті Харкові, мені як мінімум не подобається.
Больше всего больных, исходя из официальной статистики, именно в городе, потому как, по словам специалистов, именно здесь большое количество мест скопления - в целом это транспорт и различные магазины и заведения. Где, собственно, горожане часто забывают или откровенно пренебрегают и социальной дистанцией, и ношением масок. Врачи же отмечают: то, что маска не защищает - миф, если ее вовремя менять и правильно носить - она работает и как своя защита, чтобы не вдыхать воздух с вирусом, так и как забота об окружающих, которых можно заразить опасной болезнью.
Евгений Клюшников, врач-терапевт больницы №27
Человек, который либо заболел, либо он не знает о своем заболевании, является носителем какого-либо вируса - эти патогены выделяет в окружающую среду. Ношение маски предотвращает, создает некий барьер - нос, ротовая полость для выделения возбудителя в окружающую среду. Оно все скапливается на внутренней оболочке маски. Она должна находится примерно на переносице и закрывать полностью подбородок - должна фиксировано находиться, не сползать ни в коем случае, нос не должен быть открытым, потому что, ну, это 50 % уже как бы - не защищает уже наполовину.
Врачи призывают носить маску как положено - она должна плотно прилегать к лицу и прикрывать рот и нос.
Снимаем мы её, не касаясь, так сказать, основной поверхности, за вот эти вот резиночки. Отправляем в ведро. Достаем из пакета, стараемся не прикасаться руками к остальным маскам. Цветной стороной наружу, есть такое ребро жесткости, немножко сгибаем по переносице, моделируем.
Психологи же уверяют: причина того, что люди не придерживаются карантина, имеет корни в центральной власти, - именно они являются примером для подражания. Если они, говорит Ирина Найденова, могут позволить себе не носить маску — это делают и обычные украинцы, еще одна линия поведения, говорит психолог, – «для галочки», когда маска фактически есть, однако на подбородке или же только прикрывает рот.
Ирина Найденова, психолог
Закон для всех, и когда, естественно, видно пренебрежение этими мерами, то тогда обычный житель задается вопросом - а так ли все страшно? И действительно ли моей жизни что-то угрожает? Потому что, ну, сам вирус - он же крайне опасен и опасен причем не сам по себе, а осложнениями своими. Плюс нашим гражданам вообще свойственно такое пренебрежительное отношение к собственному здоровью, ну, ждем до последнего и так далее. Безответственное поведение.
Сейчас же, по информации лабцентра, в регионе инфицировалось уже 2171 человек, из них более тысячи уже выздоровели. 84 пациента умерли.