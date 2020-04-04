Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 110

Носіння паспорта під час карантину ініціювало МОЗ, щоб складати протоколи на тих, хто не представляється, - заступник Авакова

Носіння паспорта під час карантину ініціювало МОЗ, щоб складати протоколи на тих, хто не представляється, - заступник Авакова

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що МОЗ розробило відповідну норму, щоб поліція могла встановлювати особу тих, хто не представляється під час карантину

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі "Громадському радіо".

"Розробником даної пропозиції є МОЗ. Це важливо, щоб ми могли складати адміністративний протокол на осіб, які не представляються. У них мають бути документи. Це нормальна вимога. Це необхідно, щоб в країні був порядок і для дотримання правил карантину", - заявив заступник міністра.

Він зауважив, що питання по людях, у яких немає документів, будуть вирішуватись "у робочому порядку".

"Я думаю, що ці питання (щодо людей без документів,- ред) вирішуватимуться у робочому порядку. Карантин такого масштабу в Україні вперше. Я думаю, якщо буде конкретна проблема - то ми будемо доповнювати постанову. Всі моменти передбачити неможна. Щодо безпритульних - то ситуацію ми вивчимо окремо. Є закон по захисту населення від інфекційної хвороби, ми діємо у рамках закону", - сказав Геращенко.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Прекрасна технічна перемога” – конструктор ракет “Нептун” розповів про успішні випробування (ВІДЕО)
Сегодня 11:50    5
Україна експортувала 44,7 млн тонн збіжжя
Сегодня 11:37    29
6 квітня відбудеться презентація освітнього серіалу «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту»
Сегодня 11:24    35
Кабмин снова ухудшил прогноз инфляции на 2020 год
Сегодня 11:00    52
Как уберечься от киберпреступников в период карантина
Сегодня 10:47    73
Дмитро Кулеба: Програма «Захист» працюватиме до тих пір, поки українські громадяни за кордоном потребуватимуть допомоги
Сегодня 10:12    68
Кабмін офіційно дозволив handmade маски
Сегодня 09:03    174
Фестиваль «Create Kharkiv» переноситься на червень
Сегодня 08:51    68
Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко
Сегодня 08:28    85
Президент Филиппин разрешил отстреливать нарушителей карантина
Сегодня 07:56    188
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 