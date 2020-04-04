Носіння паспорта під час карантину ініціювало МОЗ, щоб складати протоколи на тих, хто не представляється, - заступник Авакова

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що МОЗ розробило відповідну норму, щоб поліція могла встановлювати особу тих, хто не представляється під час карантину

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі "Громадському радіо".

"Розробником даної пропозиції є МОЗ. Це важливо, щоб ми могли складати адміністративний протокол на осіб, які не представляються. У них мають бути документи. Це нормальна вимога. Це необхідно, щоб в країні був порядок і для дотримання правил карантину", - заявив заступник міністра.

Він зауважив, що питання по людях, у яких немає документів, будуть вирішуватись "у робочому порядку".

"Я думаю, що ці питання (щодо людей без документів,- ред) вирішуватимуться у робочому порядку. Карантин такого масштабу в Україні вперше. Я думаю, якщо буде конкретна проблема - то ми будемо доповнювати постанову. Всі моменти передбачити неможна. Щодо безпритульних - то ситуацію ми вивчимо окремо. Є закон по захисту населення від інфекційної хвороби, ми діємо у рамках закону", - сказав Геращенко.

Источник: espreso.tv

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