Нові дрони-розвідники: Німеччина знов допомогла Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Згідно з оприлюдненими на сайті німецького уряду даними, серед іншої техніки для фронту Німеччина передала Україні вісім дронів-розвідників:

«Федеральний Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини», – йдеться в повідомленні оборонного відомства ФРН.

Джерело: ГУР МО України

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