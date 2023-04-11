Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:14
Просмотров: 141

Нові дрони-розвідники: Німеччина знов допомогла Україні

Нові дрони-розвідники: Німеччина знов допомогла Україні

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

Згідно з оприлюдненими на сайті німецького уряду даними, серед іншої техніки для фронту Німеччина передала Україні вісім дронів-розвідників:

«Федеральний Уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками. Цей список містить огляд летальної та нелетальної військової підтримки України Німеччиною. Він включає поставки з Бундесверу, а також поставки з німецької промисловості, що фінансуються з фондів Федерального Уряду Німеччини», – йдеться в повідомленні оборонного відомства ФРН.

Джерело: ГУР МО України

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 