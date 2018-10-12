Нові правила щодо виїзду за кордон з дитиною

Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини та іншими міжнародно-правовими актами. Втілення в життя вимог цих документів потребує від Української держави невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне ефективне вирішення проблем дитинства. Поліпшення умов розвитку дітей має розглядатись як передумова сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, як проблема національного значення, що потребує першочергового вирішення.

Саме з метою надання дитині соціальних та економічних гарантій для її повноцінного розвитку Верховною Радою України 03.07.2018 року було прийнято другий пакет законів ЧужихДітейНеБуває2, а саме: Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» №2475-VIII (далі – Закон). Даний пакет законів спрямований на створення цілісної, комплексної системи державної сімейної політики, на те, що пріоритетом у дільності всіх гілок влади в Україні повинна стати українська родина.

Вказаним вище Законом внесені зміни до Сімейного, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, Законів України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про дорожній рух», «Про безоплатну правову допомогу» тощо.

Змінами до Сімейного кодексу України встановлюється, зокрема, можливість того з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина з інвалідністю чи тяжко хвора дитина (за відповідним переліком захворювань, далі – хвора дитина), самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини (до одного місяця і більше) за межі України з метою її лікування, навчання, а також відпочинку за наявності заборгованості другого з батьків зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці. До прийняття даного Закону законодавство встановлювало таку можливість для виїзду дітей у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, не враховуючи необхідності додаткового захисту для такої вразливої категорії дітей.

Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в іншу країну надається право тому з батьків, який проживає з дитиною, якщо інший з батьків, має заборгованість з аліментів 4 місяці.

При цьому відповідна згода другого з батьків не потребується у разі виїзду дитини за межі України разом з тим із батьків, з ким вона проживає за рішенням суду, на строк до одного місяця. Якщо мета поїздки: лікування; навчання; участь у дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких туристичних, дослідницьких, спортивних заходах; оздоровлення та відпочинок.

Для виїзду за межі країни необхідно мати рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини, документ, що підтверджує мету виїзду за кордон, а також взяти у місцевому органі державної виконавчої служби Мін’юсту або у приватного виконавця довідку про наявність заборгованості за 4 місяці, а в разі наявності інвалідності або тяжких захворювань у дитини – за 3 місяці. При перетині кордону пред’явити ці документи співробітникам прикордонної служби. Якщо мова йде про виїзд з хворою дитиною, а борг становить рівно 3 місяці – необхідно також пред’явити документи, які підтверджують інвалідність або тяжке захворювання дитини.

Якщо місце проживання батька відомо, він не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує батьківські обов’язки, його необхідно поінформувати про тимчасовий виїзд дитини за межі України рекомендованим листом. У листі має бути вказана мета поїздки і час, на який мати з дитиною покидають територію України. Якщо згоду не надали протягом 10-ти днів після вручення рекомендованого листа необхідно подати до суду заяву щодо надання дозволу на виїзд з дитиною за кордон без згоди другого з батьків. А на кордоні пред’яви нотаріально посвідчену згоду другого з батьків на виїзд або копію рішення суду про дозвіл на виїзд дитини.

ВАЖЛИВО! За умисне порушення строків перебування за кордоном наступає адміністративна відповідальність – штраф від 1700 до 3400 грн. та втрата права виїзду з дитиною за кордон без згоди другого з батьків на рік.

Оскільки кожна конкретна справа вимагає індивідуального підходу та ознайомлення з документами, зверніться до одного з бюро чи центрів безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції. Дізнатися про адресу найближчого можна за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.

Джерело: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

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