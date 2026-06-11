Нова російська соціологія або "хотят лі русскіе войни". Тренди

1. Підтримка війни залишається стабільно високою і навіть зростає.

74% підтримки дій російської армії — це повернення до зростання після кількох місяців поступового спаду. Плюс 6 відсоткових пунктів за місяць - помітна зміна. Попри економічні проблеми, втрати та втому від війни, російська влада наразі зберігає контроль над суспільними настроями.

2. Парадокс: більшість одночасно підтримує війну і хоче переговорів. 60% виступають за мирні переговори, але 74% підтримують дії армії.

Це наочно демонструє тезу “Ми підтримуємо армію, але хочемо, щоб війна закінчилась на російських умовах.”

Тобто значна частина прихильників переговорів є не прихильниками компромісного миру, а "розгрому" України. Що ще раз демонструє контрольованість ідеологічного простору російською владою.

3. Парадокс номер два. З березня зростає запит на продовження війни.

Частка тих, хто виступає за продовження бойових дій, зросла з 24% до 30%. Для соціології це суттєве зрушення.

Особливо важливо те, що одночасно падає частка прихильників переговорів.

Це може свідчити про ефект віри в “успіхи на фронті”. Ми можемо сміятись про "Купянськ - Узловий" та "Малу Токмачку", але на російське "населеніє" це працює.

Хто підтримує війну найбільше? Профіль максимальної підтримки:

● старші за 55 років - 80%;

● москвичі - 83%;

● глядачі телебачення - 83%;

● прихильники Путіна - 83%;

● ті, хто вважає, що країна рухається правильним шляхом - 86%.

Себто, ядро підтримки залишається незмінним:

старше покоління + телевізор + великі міста + лояльність владі.

Особливо показові москвичі. Попри всі санкції та економічні труднощі саме Москва демонструє одну з найвищих підтримок війни.

Причина проста - столиця досі найменше відчуває її реальну ціну.

Хто підтримує найменше?

● молодь до 25 років - 59%;

● аудиторія YouTube - 44%;

● противники Путіна - 38%;

● ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом - 52%.

Але, тут цікаво інше. Навіть серед молоді підтримка залишається на рівні майже 60%. Тобто "розрив поколінь" існує, але він значно менший, ніж часто припускають зовнішні спостерігачі.

Найсильніший розрив проходить не за віком, а за джерелами інформації.

● Телебачення: 83% підтримують війну.

● YouTube: 44%.

Різниця майже 40 відсоткових пунктів. Це фактично демонструє, що інформаційне середовище в Росії сьогодні залишається одним із ключових факторів формування ставлення до війни.

Останні дані свідчать про часткову мобілізацію суспільної підтримки навколо війни.

При цьому більшість росіян хоче завершення війни, але не через поразку Росії, а через досягнення цілей, які їм пояснює пропаганда.

Саме тому розрахунок на швидке внутрішнє виснаження російського суспільства поки що не підтверджується соціологією. Навпаки, дані свідчать, що російська влада продовжує успішно конвертувати контроль над інформаційним простором у підтримку війни.

Соціологія від Левада-Центру (https://www.levada.ru/2026/06/09/konflikt-s-ukrainoi-v-mae-2026-goda/)

Джерело: t.me/andriyshTime

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