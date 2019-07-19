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Нова техніка радіотехнічних військ за окремими характеристиками вдесятеро перевершує старі зразки

Нова техніка радіотехнічних військ за окремими характеристиками вдесятеро перевершує старі зразки

Нова техніка радіотехнічних військ за окремими характеристиками вдесятеро перевершує старі зразки

Фахівці радіотехнічних військ Повітряних Сил, які є основними експлуатантами станцій радіолокаційного спостереження стверджують, що нова українська техніка РТВ за рядом показників майже на порядок краща, ніж радянська.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Наголошується, що нове покоління радіолокаційного озброєння українського виробництва вп’ятеро перевершує старі радянські зразки за ресурсними показниками та є значно надійнішим. Зокрема напрацювання на відмову нових РЛС збільшилось у понад десять разів!

Набагато підвищилися дальність радіусу виявлення повітряних цілей, діапазон робочих висот, мобільність та завадозахищеність. А завдяки новій АСУ передача даних про повітряну обстановку на командні пункти відбувається миттєво.

2

РЛС П-18 «Малахіт»

Фахівці радіотехнічних військ Повітряних Сил підкреслюють, що вітчизняним конструкторам удалося досягти високого рівня енергоефективності (споживання електроенергії зменшилося у кілька разів) та автоматизації. Нині практично всі процеси станції виконують в автоматичному режимі, тож людський чинник зведено до мінімуму. Суттєво спростилось обслуговування та ремонт. Станція постійно моніторить свою роботу і попереджає оператора про помилки в роботі та наявні проблеми. Фахівцям залишається тільки замінити проблемні модулі у разі потреби.

Загалом за останні п’ять років на озброєння підрозділів радіотехнічних військ надійшло більше пів сотні нових і модернізованих зразків РЛО. Це у 6 разів більше ніж за всі попередні роки незалежності України. Це стало можливим завдяки створенню замкненого виробничого циклу на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, Украина

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