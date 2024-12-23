Держава
Перейти к списку новостей
23.12.2024 17:22
Просмотров: 191

Нова військова допомога від Німеччини: Україна отримує системи ППО, танки Leopard 1, снаряди

Нова військова допомога від Німеччини: Україна отримує системи ППО, танки Leopard 1, снаряди

Про надання Україні чергового пакета військової допомоги оголосила Німеччина. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, безпілотники та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Що увійшло в новий пакет зброї від Німеччини

Бойові броньовані машини:

103 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;103 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.

Протиповітряна оборона:

6 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM;5 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLS;ракети IRIS-T SLM;12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);4 пускові установки PATRIOT;57 самохідних зенітних установок GEPARD із запасними частинами;241 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;16 радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D;ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Артилерія:

358 000 боєприпасів калібру 155 мм;25 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.Безпілотники та системи протидії безпілотникам:398 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;393 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;32 розвідувальні безпілотники HORNET XR.

Військово-інженерні можливості:

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;25 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.

Захисне та спеціальне обладнання:

15 десантно-штурмових машин Caracal;15 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;45 підводних скутерів;277 автомобілів охорони кордону.

Логістика:

262 вантажівки Zetros;78 автоцистерн Zetros.

Боєготовність:

393 000 боєприпасів калібру 40 мм;15 000 120-мм мінометних боєприпасів;19 480 протитанкових мін;220 гранатометів GMG;200 кулеметів MG4;аварійні електрогенератори;250 наметів;4 005 штурмових гвинтівок MK 556;420 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;661 гвинтівка CR 308;понад 60 мільйонів боєприпасів до вогнепальної зброї;276 000 джгутів;1 мільйон травматичних бинтів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 