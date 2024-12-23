Нова військова допомога від Німеччини: Україна отримує системи ППО, танки Leopard 1, снаряди
Про надання Україні чергового пакета військової допомоги оголосила Німеччина. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, ЗРК Patriot, танки Leopard 1, безпілотники та боєприпаси.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.
Що увійшло в новий пакет зброї від Німеччини
Бойові броньовані машини:
103 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 із запасними частинами;103 протимінних захищених від засідок транспортних засобів (MRAP);боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 2;боєприпаси до основного бойового танку LEOPARD 1.
Протиповітряна оборона:
6 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM;5 зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLS;ракети IRIS-T SLM;12 машин кінетичної оборони (Diehl Defence);4 пускові установки PATRIOT;57 самохідних зенітних установок GEPARD із запасними частинами;241 000 пострілів до самохідних зенітних установок GEPARD;16 радіолокаційних станцій повітряного спостереження TRML-4D;ракети AIM-9L/I-1 Sidewinder.
Артилерія:
358 000 боєприпасів калібру 155 мм;25 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами.Безпілотники та системи протидії безпілотникам:398 розвідувальних безпілотників VECTOR з запчастинами;393 розвідувальні безпілотники RQ-35 HEIDRUN;32 розвідувальні безпілотники HORNET XR.
Військово-інженерні можливості:
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;25 мобільних, дистанційно керованих та захищених систем розмінування.
Захисне та спеціальне обладнання:
15 десантно-штурмових машин Caracal;15 систем самозахисту AMPS для гелікоптерів;45 підводних скутерів;277 автомобілів охорони кордону.
Логістика:
262 вантажівки Zetros;78 автоцистерн Zetros.
Боєготовність:
393 000 боєприпасів калібру 40 мм;15 000 120-мм мінометних боєприпасів;19 480 протитанкових мін;220 гранатометів GMG;200 кулеметів MG4;аварійні електрогенератори;250 наметів;4 005 штурмових гвинтівок MK 556;420 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 314 000 набоїв;661 гвинтівка CR 308;понад 60 мільйонів боєприпасів до вогнепальної зброї;276 000 джгутів;1 мільйон травматичних бинтів.