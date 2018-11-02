Новая цена на газ: правительство не оставит украинцев наедине с проблемой

Правительству удалось договориться с МВФ. Украина получит транш финансовой помощи. И повышение цены на газ, о котором говорили международные кредиторы, будет максимально низким. На "голубое топливо" цена увеличится на 23,5% вместо 60% и составит 8,55 тыс. за 1000 куб. м. В Кабмине же уверяют: вместе с увеличением цены на газ Правительство усиливает социальную защиту людей и расширяет программы утепления домов.

Новость о повышении цены на газ для населения молнией облетела украинские новости и моментально стала темой №1 для обсуждения в обществе. Ведь ежемесячные счета за коммунальные услуги - это тема, которая касается каждого.

Собственно, это обсуждение могло быть еще более бурным, если бы Украина безапелляционно согласилась на условия международных партнеров. Международный валютный фонд начинал нынешние переговоры с Украиной, поставив четкие требования - уравнять цену на газ для промышленности и для населения. Мол, товар тот же, поэтому рынок требует, чтобы все платили за него одинаковую цену. Речь шла, собственно, о повышении на 60%, то есть, о цене в 11000 гривен за кубический метр голубого топлива. Другими словами - платежка среднестатистической семьи из Харьковской области должна вырасти на тысячу, а то и полторы тысячи гривен.

Для многих украинцев такие дополнительные расходы стали бы неподъемной ношей. Поэтому повышение тарифов могло бы вместо больших прибылей принести новые проблемы. Речь идет о кризисе неплатежей за коммунальные услуги и увеличение количества субсидиантов до 80% населения включительно. В правительстве это прекрасно понимали, а потому долго и упорно пытались убедить кредиторов на какой-то компромиссный вариант. Его украинцы в итоге и получили. Цену на газ для населения повысят на 23,5%. То есть теперь за кубометр придется платить по 8,55 грн.

Можно ли было не поднимать цену вообще? Очевидно, что нет. Ведь нынешнее правительство получил от предыдущих Кабинетов тяжелое наследство - огромные долги. Только в следующем году Украина должна отдать 400 млрд. гривен, а в течение 2018-2020 годов выплаты по внешнему государственному долгу составят 18 500 000 000 долларов.

Откуда тяжелый камень взялся на шее украинской экономики - хорошо знают чиновники 2007-2014 годов. Ведь именно в это время и накопились основные обязательства - речь идет о 45 млрд. долларов. То есть каждый украинец - от младенца до седовласого пенсионера - задолжал кредиторам по тысяче долларов. А хуже всего, что деньги эти пошли не на развитие экономики, а на "политику проедания" - искусственное поддержание иллюзии стабильности, удержание курса гривни и низких тарифов для голосов избирателей, когда о том, что будет завтра, в коридорах предпочитали не задумываться.

Последствия бездумной политики тех лет могли привести к дефолту уже сегодня. Чем это могло закончиться для Украины, описал Павел Кухта, заместитель руководителя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR). Здесь и девальвация гривны, и инфляция, и галопирующие цены и безработица. Не обойдется и без сокращения расходов бюджета. Одним словом: возвращение 90-х во всей их "красе". Даже с точки зрения благосостояния граждан, новые тарифы - испытание значительно меньше, чем падение доходов в сочетании с огромной инфляцией, то есть стремительным ростом цен буквально на все.

Поэтому повышение цены на газ, которое являлось одним из основных требований МВФ, было для Украины хоть и вынужденным, но, признают экономисты, единственным правильным шагом. Украина подпишет с Фондом новую 14-месячную программу финансирования Stand-by на 3,9 млрд. долларов. А уже помочь гражданам справиться с новой ценой на газ - это миссия Кабинета министров.

Главный путь - субсидии. На Харьковщине уже проинформировали население, что все желающие, которых, несомненно, станет больше, получат субсидию. Ведь недавно правительство еще и упростило условия для получения субсидии. Теперь ее могут получить люди, которые имеют долги по единому страховому взносу из-за работодателя. Не будет проблем у безработных, состоящих на учете в службах занятости. А пенсионеры, инвалиды и лица, которые потеряли кормильца, могут получать субсидии и при сверхурочных площадях помещения.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской ОГА Юрий Шпарага отметил, что ранее существовала норма о том, что гражданам, которым не выплачивали вовремя зарплату, отказывали в получении субсидии, ведь не уплачивался ЕСВ. С новым порядком ситуация изменилась. Гражданин, который официально работает и не платит ЕСВ по вине работодателя, имеет право на получение субсидии. Кроме того, право на получение субсидии имеют семьи, в которых граждане трудоспособного возраста, онкобольные, алко- или наркозависимые. Диагноз нужно подтверждать справкой из учреждения здравоохранения. Также право на субсидию имеют некоторые категории граждан со сверхурочной площадью жилья.

Важным шагом является и повышение энергоэффективности домохозяйств, ведь она помогает потреблять меньше газа, а, следовательно, существенно экономить. С 1 января заработает Фонд энергоэффективности. Совокупно на замену котлов, утепление, установку счетчиков выделят 2 млрд. грн., а помощью смогут воспользоваться 150 000 украинских семей.

Перспектива же воспользоваться дешевым газом возможна только тогда, когда газ этот будет украинским. Именно поэтому увеличение добычи голубого топлива - это приоритетная задача, которую Кабмин поставил перед "Укргаздобычей" и "Нафтогазом". Что касается последнего, то эту структуру ждут перемены. Большие премии, которые работники "Нафтогаза" получили после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, вызвали как непонимание обычных украинцев, так и резкую критику Владимира Гройсмана. И, похоже, премьер тогда сделал выводы. "Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК" Нафтогаз "будет возвращено в бюджет, а из бюджета - на нужды украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий, это все должно быть в государственной казне ", - отметил Гройсман.

Поэтому пока выиграна первая битва - дефолта, а с ним и катастрофических последствий для каждого, удалось избежать. Теперь на очереди - попытка украинцев справиться с новыми тарифами. И помогут ли им в этом меры Кабмина, можно будет понять уже совсем скоро.

Агентство Телевидения Новости