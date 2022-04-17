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Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину
Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину, сообщил CNN представитель Белого дома.
Президент Байден на этой неделе утвердил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Что включает новый пакет помощи:
▪️ 11 вертолетов Ми-17;
▪️ 18 пушек Howitzer (155-мм калибр)
▪️ 300 дронов Switchblade.
Отметим, США впервые согласились предоставить Киеву такие виды мощного оружия, которые еще несколько недель назад некоторые представители администрации Байдена считали слишком большим риском эскалации.
Источник: https://t.me/truexanewsua/41792