Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину, сообщил CNN представитель Белого дома.

Президент Байден на этой неделе утвердил дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Что включает новый пакет помощи:

▪️ 11 вертолетов Ми-17;

▪️ 18 пушек Howitzer (155-мм калибр)

▪️ 300 дронов Switchblade.

Отметим, США впервые согласились предоставить Киеву такие виды мощного оружия, которые еще несколько недель назад некоторые представители администрации Байдена считали слишком большим риском эскалации.

Источник: https://t.me/truexanewsua/41792

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