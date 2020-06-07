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Новий поділ Харківської області на райони – карта від Мінрегіону

Новий поділ Харківської області на райони – карта від Мінрегіону

Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднив проекти майбутніх районів в Україні.

Проект формату майбутніх районів – їхню кількість та склад по кожній області –Мінрегіон направив на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого самоврядування. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій, передає сайт «Децентралізація»

У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.

– Мінрегіон спрямував на погодження проект постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проект не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані. Ключове – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема – формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади, – сказав заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Щодо Харківщини, то замість існуючих 27 районів та 7 міст обласного значення можуть з’явитися 7 укрупнених районів Харківської області:

● Ізюмський район (Барвінківський, Балаклійський, Борівський та Ізюмський райони);

● Красноградський район (Зачепилівський, Нововодолазький, Красноградський, Кегичівський та Сахновщинський райони);

● Куп’янський район (Великобурлуцький, Дворічанський Куп’янський та Шевченківський райони) ;

● Лозівський район (Близнюківський, Первомайський та Лозівський);

● Люботинський район (Люботин, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Коломацький та Краснокутський райони);

● Чугуївський район (Вовчанський, Зміївський, Печенізький та Чугуївський);

● Харківський район (Харків, Дергачівський та Харківський райони).

Нагадаємо, що у квітні Харківська область розробила свою схему поділу регіону, яка трохи відрізнялася від запропонованою Міністерством розвитку громад та територій.

Источник: slk.kh.ua

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