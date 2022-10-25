Новий посол України в Німеччині офіційно почав роботу

Колишній уповноважений українського уряду з питань санкцій Олексій Макеєв офіційно став новим послом України в Німеччині.

Про це Макеєв повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

У понеділок Макеєв вручив вірчі грамоти федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

Як відзначає німецьке видання Spiegel, Макеєва зустріли перед резиденцією президента Німеччини невеликою військовою церемонією. Потім він залишив підпис в книзі гостей в офіційній резиденції федерального президента. "Для мене велика честь представляти мою Україну в Німеччині", - написав у книзі Макеєв.

Макеєв, який замінив на посту Андрія Мельника, прибув до Німеччини минулого понеділка та одразу попросив більше зброї для України.

Джерело: eurointegration.com.ua

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