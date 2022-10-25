Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 122

Новий посол України в Німеччині офіційно почав роботу

Новий посол України в Німеччині офіційно почав роботу

Колишній уповноважений українського уряду з питань санкцій Олексій Макеєв офіційно став новим послом України в Німеччині.

Про це Макеєв повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

У понеділок Макеєв вручив вірчі грамоти федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

Як відзначає німецьке видання Spiegel, Макеєва зустріли перед резиденцією президента Німеччини невеликою військовою церемонією. Потім він залишив підпис в книзі гостей в офіційній резиденції федерального президента. "Для мене велика честь представляти мою Україну в Німеччині", - написав у книзі Макеєв.

Макеєв, який замінив на посту Андрія Мельника, прибув до Німеччини минулого понеділка та одразу попросив більше зброї для України.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 24 жовтня
Сегодня 09:30    161
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.10 орієнтовно
Сегодня 09:16    107
Україна звинуватила Росію у зриві "зернової угоди": біля Босфору застрягли 165 суден
Сегодня 08:47    158
"Тут хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем. А если нет, то всем хана" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:36    138
У Київ приїхав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, – німецькі ЗМІ
Сегодня 08:14    107
Аналитика ISW, 24 октября
Сегодня 08:08    100
Знищені російські бази та склади за минулий тиждень
Сегодня 07:45    103
45% видатків бюджету Україну йдуть на потреби армії
Сегодня 07:36    92
СБУ затримала корегувальника, який наводив ракети по Рівному
Сегодня 07:27    104
Оперативна інформація станом на 06.00 25.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:05    44
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 