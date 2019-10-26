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Новий саркофаг над Чорнобильською АЕС прослужить 100 років – ООН

Новий саркофаг над Чорнобильською АЕС прослужить 100 років – ООН

У 2019 на Чорнобильській атомній електростанції буде завершено встановлення нового саркофага над старим об'єктом «Укриття». На реалізацію цього проекту понад 45 країн-донорів виділили 2,2 млрд євро. Про це повідомляється в доповіді глави ООН Антоніу Гутерріша, представленій делегатам Генеральної Асамблеї ООН.

«Цей проект є одним з найбільших проектів міжнародного співробітництва в галузі ядерної безпеки», – заявив глава ООН.

«Новий саркофаг повинен прослужити 100 років і покликаний забезпечувати захист навколишнього середовища від подальшого потрапляння в неї радіоактивних речовин, а також належні умови для безпечного демонтажу старого укриття і зруйнованого реактора і видалення радіоактивних матеріалів», – йдеться в доповіді.

Як вказано в документі, зараз установи ООН переключили свою увагу з надання гуманітарної допомоги на проекти із запобігання аваріям, реабілітацію та відновлення. Підтримка надається на різних напрямках.

Один з таких напрямків – пом'якшення наслідків природних катастроф. У Чорнобильській зоні відчуження часто трапляються лісові та торф'яні пожежі. Деревина та торф накопичують радіоактивні речовини і легко спалахують, викидаючи в повітря плутоній, який розноситься вітром. Через високу температуру і велику кількості диму забруднювачі можуть розсіюватися на сотні кілометрів від зони відчуження, викликаючи серйозні довгострокові наслідки для здоров'я людей. В останні роки пожежі почастішали і стають все більш руйнівними, оскільки клімат стає все теплішим і сухішим.

Антоніу Гутерріш наголосив, що в цій ситуації вкрай необхідно створити ефективну систему запобігання пожежам на постраждалій території. Він зазначив, що Програма розвитку ООН (ПРООН) буде допомагати владі України справлятися з наслідками природних і антропогенних лісових пожеж в зоні відчуження і зоні обов'язкового переселення.

26 квітня 1986 року сталась ядерна катастрофа – в четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції вибухнув реактор і в навколишнє середовище було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин. Впливу радіації зазнали майже 8,4 млн осіб на територіях Білорусі, України та Росії. Населенню про катастрофу повідомили не відразу, люди довгий час не знали про масштаби та потенційні наслідки того, що сталося.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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