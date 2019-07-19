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Новий Європарламент проголосував за резолюцію щодо російської агресії – що це означає

Новий Європарламент проголосував за резолюцію щодо російської агресії – що це означає

Документ своїми голосами підтримали 458 новообраних депутатів

Новий склад Європейського Парламенту в четвер, 18 липня, проголосував за резолюцію стосовно випадків порушень прав людини, демократії та верховенства права в РФ.

Перед голосування у ЄП нагадали також про причетність Російської Федерації до збиття "Боїнга" рейсу МН17, що не було прописано в документі.

Загалом резолюцію підтримали 458 європарламентарів. Проти проголосували 80.

За словами Петра Порошенка, в ухваленому документі прописана вимога звільнити українських полонених моряків та повернути Україні захоплені кораблі, а також негайно відпустити українських політв'язнів. Резолюцією Європарламент однозначно кваліфікував дії РФ на Азові, як агресію проти українського суверенітету.

Також у документі, за словами Порошенка, міститься чіткий меседж, що санкції проти РФ мають бути збережені аж допоки Росія не виконає всі умови Мінська і не виведе свої війська з території України.

Більше того, в разі недотримання вимог Росією, Європарламент радить розглянути додаткові санкції.

Источник: 5.ua

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Темы: ес, санкции

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