Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.
Президент Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів та видав про це меморандум. Це 23-й пакет допомоги PDA, коли президент на основі Закону про допомогу іноземним країнам приймає рішення про передачу зброї, військового обладнання та боєприпасів дружній державі у надзвичайних обставинах безпосередньо з баз міністерства оборони США.
Цей пакет допомоги, як і усі попередні, здійснюється за рахунок спеціальних асигнувань на допомогу Україні, виділених Конгресом у державному бюджеті США.
Пакети допомоги у рамках PDA передаються Україні у найкоротші терміни – від кількох днів то пари тижнів.
На сайті Пентагону опублікований прес-реліз з подробицями того, що входить до пакету.
• ракети для високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS;
• 23000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів Escalibur з GPS-наведенням;
• 5000 155-мм мін для дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
• 5000 одиниць протитанкової зброї;
• Високошвидкісні протирадарні ракети «повітря-земля» (HARM);
• Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
• Стрілецька зброя та понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
• Медичне обладнання.
У заяві державного секретаря Тоні Блінкена, який згідно меморандуму, виданому президентом, негайно розпорядився про надання виділеної допомоги, сказано:
«Ми й надалі будемо поряд з народом України, який з надзвичайною мужністю та безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність».
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1