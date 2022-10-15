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Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.

Новина зі США. П’ятниця, 14 жовтня. 19:30 EDT. Новий пакет військової допомоги Україні.

Президент Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів та видав про це меморандум. Це 23-й пакет допомоги PDA, коли президент на основі Закону про допомогу іноземним країнам приймає рішення про передачу зброї, військового обладнання та боєприпасів дружній державі у надзвичайних обставинах безпосередньо з баз міністерства оборони США.

Цей пакет допомоги, як і усі попередні, здійснюється за рахунок спеціальних асигнувань на допомогу Україні, виділених Конгресом у державному бюджеті США.

Пакети допомоги у рамках PDA передаються Україні у найкоротші терміни – від кількох днів то пари тижнів.

На сайті Пентагону опублікований прес-реліз з подробицями того, що входить до пакету.

• ракети для високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS;

• 23000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

• 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів Escalibur з GPS-наведенням;

• 5000 155-мм мін для дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);

• 5000 одиниць протитанкової зброї;

• Високошвидкісні протирадарні ракети «повітря-земля» (HARM);

• Більше 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

• Стрілецька зброя та понад 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

• Медичне обладнання.

У заяві державного секретаря Тоні Блінкена, який згідно меморандуму, виданому президентом, негайно розпорядився про надання виділеної допомоги, сказано:

«Ми й надалі будемо поряд з народом України, який з надзвичайною мужністю та безмежною рішучістю захищає свою свободу та незалежність».

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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