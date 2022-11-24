Новина зі США. Середа, 23 листопада 2022. Новий пакет американської військової допомоги Україні

Президент Джо Байден схвалив у середу новий пакет американської військової допомоги Україні на $400 мільйонів. Цей пакет допомоги буде надано у рамках процедури PDA, згідно якої президент видає розпорядження про передачу зброї, боєприпасів та військового обладнання дружній країні у надзвичайній ситуації безпосередньо з баз Пентагону. Це означає, що Україна отримає цю допомогу у найкоротші терміні – від кількох днів до кількох тижнів.

Згідно прес-релізу Пентагону у пакет допомоги входять

● Додаткові ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

● 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з безпілотними літальними апаратами;

● Додаткові ракети для високомобільних ракетних систем HIMARS M142 та MARS M270;

● 200 високоточних артилерійських снарядів Escalibur з GPS-наведенням калібру 155 мм;

● 10000 120-мм мін;

● Високошвидкісні протирадарні ракети HARM;

● 150 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

● понад 100 легких тактичних машин;

● понад 20 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

● понад 200 генераторів;

● запасні частини до 105-мм гаубиць та іншої техніки.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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