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Новини цього часу однією строкою

Новини цього часу однією строкою

● Boeing предлагает поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем, которые позволят наносить удары далеко за линиями соприкосновения, передает Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. По их данным, предлагаемая Boeing система ("наземная бомба малого диаметра" / GLSDB) - один из примерно полудюжины планов по производству новых боеприпасов для Украины. Как передает агентство, Пентагон изучает предложение Boeing на фоне сокращения военных запасов США и союзников.

● Рейтер: Британия продолжит помогать Украине в том же объеме или даже больше. Премьер Великобритании Риши Сунак намерен объявить, что в следующем году Лондон продолжит оказывать Киеву военную помощь - как минимум в том же объеме, как сейчас, а возможно - и больше.

● Топ-республиканцы в США обещают не снижать помощь Украине и добиваться поставок ей ракет дальнего радиуса действия. Украина может и далее продолжать рассчитывать на поддержку со стороны обеих партий.

● Майя Санду в ходе своих нескольких визитов в Бухарест несколько раз просила инициировать процедуры объединения между двумя странами. Как пишет Timpul.md первоначально президент Клаус Йоханнис отказал ей в этом, но его мнение изменилось после недавних событий.

● Rolls-Royce планирует развернуть свой проект Малых модульных реакторов (ММР) с использованием ядерной энергетики к 2030 году — сообщает The Telegraph. Они смогут поставлять пятую часть всей электроэнергии в Британии, а в будущем попадут и на международный рынок.

● «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Оба трубопровода были взорваны и сейчас не работают.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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