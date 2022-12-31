Новини однією строкою

● На россии опять уронили ракетую. Волгоградской области снова найдены обломки предположительно ракеты. Нашли их после массированной вчерашней атаки рашистов на Украину. Надеемся, вскоре все их ракеті будут падать на их же территорию — нам чужого не нужно.

● Боррель заявил, что Россия не останется без наказания за военные преступления.

● В пятницу комитет Палаты представителей намерен опубликовать налоговые декларации Дональда Трампа за шесть лет, приоткрыв завесу тайны финансовых отчетов, которые бывший президент годами боролся за то, чтобы сохранить их в секрете. - AP

● Мерседес-Бенц отключил России сервис диагностики и подбора запчастей на свои авто.

● Йенс Столтенберг напомнил странам НАТО, что поставки оружия в Украину - это самый быстрый путь к миру.

● В Молдове снижены тарифы на электроэнергию: тариф Premier Energy снизился с 4.62 лея до 3.42 лея за 1 кВт⋅ч., Fee Nord - с 4.65 лей до 3.84 лея за 1 кВт⋅ч.

● Росстат зафиксировал обвальное падение выпуска лекарств в России. Собственное производство лекарств упало на 14,8%. При этом поставки импортных препаратов рухнули на 20%.

● Мир киберденех причудлив и опасен. Покончил с собой вице-президент компании-совладельца криптобиржи Bithumb по фамилии Пак. Он подозревался в хищенииях средств компании, владеющей криптобиржей, а также в манипуляциях фондовым рынком. Расследование было на финальной стадии, но сегодня он спрыгнул с крыши дома в Сеуле.

● Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження вибухових пристроїв.

● Парламент Молдовы проголосовал за введение уголовной ответственности за сепаратизм.

● Япония предоставит Ираку кредит в размере 120 млрд йен ($1,2 млрд) для модернизации нефтеперерабатывающего завода в провинции Басра. Зная, что японцы любят контракты и кредиты с выплатой процентов сырьем можно поздравить "Роснефть", которой продать японцам нефть теперь будет намного сложнее.

● Чергова мілітарна угода на 180 мільйонів доларів, щодо продажу Тайваню протитанкових систем Volcano свідчить повну байдужість США до реакції Китаю.

● Российские секс-шопы убирают товары для однополых отношений после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

● На данный момент 13 из 357 самолётов Аэрофлота арестовано за рубежом в связи с антироссийскими санкциями. Большинство — во время техобслуживания или выполнения международных рейсов.

● В 2022 году производственный сектор Вьетнама вырос на 8,1%, а общий ВВП страны увеличился на 8,02%. Экономика Вьетнама росла самыми быстрыми темпами в Азии в 2022 году, сообщает Taipei Times.

● Президент Бразилии объявил трехдневный траур в связи со смертью Пеле.

● Россия и Китай будут строить лунную базу — соглашение подписано.

● Богатейшие россияне потеряли в 2022 году почти $93 млрд из-за событий вокруг Украины. По подсчётам Bloomberg, в феврале российские олигархи потеряли $46,6 млрд, а после введения западными странами антироссийских санкций — ещё $47 млрд.

● Интересная информация. В России доля импортной продукции в сегменте станкостроения достигает 90%, в электронике — 85%, в программном обеспечении — 68%, в фармацевтике — 64,9% — данные исследования ВШЭ. Запчасти в Россию поступают в количество 5-7% от требуемого, что ведет к техническому канибализму и катастрофе во многих сегментах. Российские эксперты делают выводы, что решить проблему за счёт импортозамещения невозможно, что в свою очередь ведет к необратимым потерям.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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