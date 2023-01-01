Новини однією строкою

● Американская компания Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года санкций, сообщает Reuters.

● Газ ниже $800 за тысячу кубометров.

● Япония приняла план по продлению срока службы ядерных реакторов, замене старых и строительству новых. После катастрофы на АЭС «Фукусима» страна планировала отказаться от использования атомной энергетики, но теперь изменила это решение

● Экспорт российского газа в Европу рухнул до уровней распада СССР.

● Си Цзиньпин во второй раз проигнорировал приглашение Путина посетить Москву.

● Бывший посол США в России Майкл Макфол: "Как ввод войск в Афганистан стал началом конца для советской империи, так вторжение в Украину - начало конца России".

● Новый 2023 год Хорватия встретит с новой валютой. . Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов лишь в течение 14 дней.

● Между тем, с 1 января 2023 Хорватия также официально присоединяется к европейской Шенгенской зоне. Это означает, что люди могут пересекать границу между соседними государствами ЕС без паспортного контроля.

● В России доля импортной продукции в сегменте станкостроения достигает 90%, в электронике — 85%, в программном обеспечении — 68%, в фармацевтике — 64,9% — данные исследования ВШЭ.

● Фиджи может признать биткоин платёжным средством. Такое предложение озвучил новый премьер страны Ситивени Рабука. В случае принятия, Фиджи станет ещё одним «биткоин-государством» — вместе с Сальвадором, Бразилией и Центрально-Африканской республикой.

● DW: В Італії здійнялася хвиля протестів через те, що у балетного артиста Сергія Полуніна три татуювання з зображенням президента РФ Володимира Путіна. Міланський театр скасував виставу.

● 64 польских ПЗРК OSA-AKM поступили в Украину

● Чехия предоставит Украине еще 12 временных мостов для замены разрушенных.

● Европейский трейдер Vitol вышел из капитала «Восток Ойл». «Восток Ойл» реализует один из крупнейших проектов «Роснефти» на севере Красноярского края.

● С января по август из России уехало 62,5 тысячи трудовых мигрантов. Больше, чем в ковидные 20-21 годы.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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