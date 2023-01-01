Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 48

Новини однією строкою

● Американская компания Chevron отправила в Венесуэлу танкер за местной нефтью впервые за почти четыре года санкций, сообщает Reuters.

● Газ ниже $800 за тысячу кубометров.

● Япония приняла план по продлению срока службы ядерных реакторов, замене старых и строительству новых. После катастрофы на АЭС «Фукусима» страна планировала отказаться от использования атомной энергетики, но теперь изменила это решение

● Экспорт российского газа в Европу рухнул до уровней распада СССР.

● Си Цзиньпин во второй раз проигнорировал приглашение Путина посетить Москву.

● Бывший посол США в России Майкл Макфол: "Как ввод войск в Афганистан стал началом конца для советской империи, так вторжение в Украину - начало конца России".

● Новый 2023 год Хорватия встретит с новой валютой. . Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчётов лишь в течение 14 дней.

● Между тем, с 1 января 2023 Хорватия также официально присоединяется к европейской Шенгенской зоне. Это означает, что люди могут пересекать границу между соседними государствами ЕС без паспортного контроля.

● В России доля импортной продукции в сегменте станкостроения достигает 90%, в электронике — 85%, в программном обеспечении — 68%, в фармацевтике — 64,9% — данные исследования ВШЭ.

● Фиджи может признать биткоин платёжным средством. Такое предложение озвучил новый премьер страны Ситивени Рабука. В случае принятия, Фиджи станет ещё одним «биткоин-государством» — вместе с Сальвадором, Бразилией и Центрально-Африканской республикой.

● DW: В Італії здійнялася хвиля протестів через те, що у балетного артиста Сергія Полуніна три татуювання з зображенням президента РФ Володимира Путіна. Міланський театр скасував виставу.

● 64 польских ПЗРК OSA-AKM поступили в Украину

● Чехия предоставит Украине еще 12 временных мостов для замены разрушенных.

● Европейский трейдер Vitol вышел из капитала «Восток Ойл». «Восток Ойл» реализует один из крупнейших проектов «Роснефти» на севере Красноярского края.

● С января по август из России уехало 62,5 тысячи трудовых мигрантов. Больше, чем в ковидные 20-21 годы.

Новини однією строкою

Новини однією строкою

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Росіяни не вірять в Путіна та його війну. Ось кілька фактів
Сегодня 06:22    20
Итоги года
Сегодня 06:10    38
Оперативна інформація станом на 18.00 31.12.2022 щодо російського вторгнення
31.12.2022 18:12    223
Вторая волна мобилизации в России начнётся 5 января, - Буданов
31.12.2022 10:36    244
Панихида по "СССР 2.0"
31.12.2022 10:22    320
Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть рф
31.12.2022 10:08    266
«Вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет»
31.12.2022 09:54    251
Погрози, залякування, вбивства. Санду відреагувала на ймовірність переговорів з Росією
31.12.2022 09:15    264
Харківщина. 31 грудня
31.12.2022 08:57    213
Тысяча нижегородцев окольцевала храм гигантской георгиевской лентой
31.12.2022 08:50    332
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 