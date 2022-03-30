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Новини з дипломатичного фронту
Тільки за березень з європейських країн видворено 100 російських дипломатів, а вірніше - шпигунів.
Сьогодні це зробили Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія.
Минулого тижня Польща вислала 45 нікчем.
18 березня Болгарія оголосила 10 російських "дипломатів" персонами нон грата, ще двох вислали раніше - 2 березня.
Також 18 березня Латвія, Естонія та Литва вислали 10 росіян.
Гарна статистика очищення Європи від скрєпного сміття. Залишилось нам звільнити від них українську землю.
Источник: telegram
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