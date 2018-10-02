"Новое лицо границы". В Харькове стартовало тестирование для желающих служить в обновленных подразделениях Госпогранслужбы

Светлана приехала в харьковский пограничный отряд утром. Девушка немного нервничает, ведь отныне для нее начался отбор будущих стражей границы. Для заветной работы в обновленных подразделениях пограничников Харьковского отряда по программе «Новое лицо границы» она должна показать высокий уровень психической устойчивости, а также знание английского языка

Светлана Мовчан

Решила пройти тестирование, поскольку по своей специальности я работала достаточно долго и, наверное, исчерпала себя что ли. Я инженер-математик по специальности, проработала 7-мь лет, хочется попробовать себя в чем-то новом

"Новое лицо границы" - проект, который является частью реформирования пограничных подразделений. Отныне отбор будущих стражей происходит с помощью автоматизированной системы. Организаторы подчеркнули, программа полностью исключает фактор человеческого вмешательства, ведь тесты проверяет компьютер.

Новые пограничники будут отобраны с помощью рейтинга, который будет определять тоже машина. Сейчас в Харькове должны найти около 100 будущих стражей границы. Претендентов на эти места - более трехсот. Тестирование продлится пять дней. Претенденты разделены на группы по 20-ть участников. За день тесты сдают три таких группы

Олег Третьяков, подполковник

Вимоги до кандидатів - особисте бажання проходити військову службу в прикордонній службі, також знання англійської мови, психологічна стабільність, здоровий фізичний стан, відсутність судимостей

После того, как претенденты сдадут тесты, всех, кто их пройдет, ждет медкомиссия и физические испытания. Все проверки будут продолжаться месяц, после этого все оставшиеся отправятся на следующий этап обучения еще на месяц

Сергей Щербаков, полковник

Після успішних етапів кандидати будуть направлені для проходження служби у відділах прикордонного контролю. Якщо брати харківський прикордонний загін – це відділ прикордонної служби «Харків», в який входять відділення прикордонного контролю – це Харків – Пасажирський, Харків – Аеропорт та Харків – Сортувальний

Подобные тестирования уже прошли в Киеве, Одессе и Львове. Участие в испытаниях принимают как гражданские лица, так и пограничники, которые уже работают. Имеются и возрастные ограничения - от 18 до 45 лет.

Агентство Телевидения Новости