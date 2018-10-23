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Нового повышения цены на газ не будет, - Гройсман

Нового повышения цены на газ не будет, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в дальнейшем повышения тарифов на газ для населения не будет.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Громадське.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман.

Также он пояснил, что повышение цены на газ - это вынужденный шаг.

"Это должно привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики", - сказал Гройсман.

Напомним, весной 2017 года Гройсман уже обещал, что цены на газ для населения расти не будут.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводя основной аргумент, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), истекающую в марте 2019 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: газ, ЖКХ

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