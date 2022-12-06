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Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних

Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Трьох додаткові вихідні на новорічні свята не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий Верховною радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:

понеділок, 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво)

понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)

понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво).

Джерело: kontrakty.ua

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