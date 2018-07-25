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Новости из дурдома. Лось в образе Фредди Меркьюри станет туристическим символом Ленобласти

Новости из дурдома. Лось в образе Фредди Меркьюри станет туристическим символом Ленобласти

Лось по имени Лосилий предстает в узнаваемой позе вокалиста легендарной группы Queen.

Провести конкурс на новый туристический бренд региона поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Одним из вариантов стал образ «добродушного и любопытного» лося Лосилия. Дизайн разработан организаторами проекта «Открывая Ленобласть», в рамках которого предполагается также создание интерактивной 3D-карты достопримечательностей региона. «Добродушный и любопытный лось вместе с блогерами уже посетил Сосновый Бор, Ивангород, Копорье, Сланцы и Лебяжье. Забавного зверя в виде эмодзи можно скачать в мессенджерах, — сообщает пресс-служба областного правительства. — Узнаваемые продукты, логотипы, символика всегда работают на имидж региона, повышая его привлекательность для туристов». «Моя Планета» предлагает проверить себя и угадать регион России по логотипу.

Источник: moya-planeta.ru

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Темы: россия

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