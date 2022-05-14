Новости из крепостного века: новый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

● «Облегающая» одежда признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендуют одеваться только в национальные платья.

● Наращивание ногтей и ресниц отныне запрещено. Наказание за ноготочки – 15 суток лишения свободы или большой штраф.

● Красить волосы тоже нельзя – ни дома, ни в салоне.

● Женщина может ездить в Туркменистане в машине только в сопровождении родственника и не позднее 20:00. И, главное, не на переднем сиденье. Иначе штраф.

● Ботокс признан ядом и запрещён к ввозу и применению.

Как пишут местные издания, в ближайшее время туркменским женщинам могут также запретить выезд за границу, ибо там они могут порочить светлый образ гражданина такой прекрасной страны.

Да кто же тебя так обидел, дружище?

Новости портала «Весь Харьков»