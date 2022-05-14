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Новости из крепостного века: новый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

Новости из крепостного века: новый президент Туркменистана ввёл ряд запретов для женщин

● «Облегающая» одежда признана вне закона. Женщинам настоятельно рекомендуют одеваться только в национальные платья.

● Наращивание ногтей и ресниц отныне запрещено. Наказание за ноготочки – 15 суток лишения свободы или большой штраф.

● Красить волосы тоже нельзя – ни дома, ни в салоне.

● Женщина может ездить в Туркменистане в машине только в сопровождении родственника и не позднее 20:00. И, главное, не на переднем сиденье. Иначе штраф.

● Ботокс признан ядом и запрещён к ввозу и применению.

Как пишут местные издания, в ближайшее время туркменским женщинам могут также запретить выезд за границу, ибо там они могут порочить светлый образ гражданина такой прекрасной страны.

Да кто же тебя так обидел, дружище?

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