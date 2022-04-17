Новости из США. Четверг 14 апреля - суббота 16 апреля 2022

* Официальное сообщение пресс-секретаря Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США полковника Дэйва Батлера:

«14 апреля 2022. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли вчера разговаривал по телефону с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным.

Военные лидеры продолжили обмен мнениями и оценками продолжающегося российского вторжения в Украину. Председатель Милли еще раз подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина является ключевым партнером НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

В тот же день генерал Милли разговаривал с начальниками генеральных штабов армий Великобритании, Канады, Словении, Чехии и Польши.

* Официальное сообщение пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

«14 апреля 2022. Сегодня государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен в беседе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы полны решимости продолжать оказывать помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную поддержку правительству и народу Украины в их защите от жестокой и неспровоцированной войны, развязанной президентом путиным. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили только что одобренные президентом дополнительные ассигнования на $800 миллионов на вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности для обороны Украины. Они отметили, что стабильные поставки материальных средств от США и их союзников и партнеров сыграли важную роль в успешной борьбе Украины против российских войск. Госсекретарь представил новую информацию о последних усилиях США и всего мира по привлечению кремля и его пособников к ответственности. Госсекретарь высоко оценил храбрость украинского народа, особо отметив тех, кто защищает Мариуполь».

* Телеканал CNN сообщил в субботу со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого Дома, что оружие из последнего пакета помощи на $800 миллионов, одобренного президентом Байденом в среду, уже начало прибывать в Украину.

Пентагон опубликовал в четверг сообщение со списком оружия и военного оборудования, переданного Украине в рамках оказания военной помощи с момента прихода в Белый Дом администрации Джо Байдена. Эта помощь, общим объемом $3.2 миллиарда, в том числе $2.6 миллиардов, начиная с 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украине, в частности, включает:

- Более 1400 зенитных комплексов «Стингер»;

- Более 5500 противотанковых систем Javelin;

- Более 14 000 других противотанковых систем;

- Более 700 дронов-камикадзе Switchblade;

- 18 155-мм гаубиц и 40000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 16 вертолетов Ми-17;

- 200 бронетранспортеров M113;

- Несколько сот бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;

- Более 7 000 единиц стрелкового оружия;

- Более 50 000 000 патронов;

- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

- Ракетные системы с лазерным наведением;

- Беспилотные авиационные системы «Пума», используемые для разведки и наведения артиллерии;

- Беспилотные катера береговой обороны;

- 14 контр-артиллерийских радаров;

- 4 противоминометных радара;

- 2 радара воздушного наблюдения для ПВО;

- Противопехотные мины M18A1 Claymore;

- взрывчатые вещества C-4 и оборудование для разрушения и расчистки препятствий;

- Тактические защищенные системы связи;

- Приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;

- Услуги спутниковой съемки;

- Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия;

- Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи.

- В заявлении Пентагона также говорится:

«Соединенные Штаты продолжают ускорять выдачу разрешений и содействие в предоставлении дополнительной помощи Украине со стороны наших союзников. По меньшей мере 30 стран предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности с момента начала российского вторжения. В 2022 году Государственный департамент санкционировал передачу (произведенного в США) оборонительного оборудования третьими странами из более чем 14 стран, и это число продолжает расти по мере того, как союзники и партнеры увеличивают поддержку Украины».

* В США военные комментаторы на новостных телеканалах (ими являются отставные генералы, в том числе бывшие командующие войсками НАТО в Европе) с большим воодушевлением обсуждали уничтожение двумя украинскими ракетами «Нептун» ракетного крейсера «москва», флагмана черноморского флота империи зла. Все они поздравляли Вооруженные Силы Украины с блестяще проведенной операцией, в частности, особо подчеркивая грамотность и ювелирную точность ее проведения, специально выделяя тот факт, что на крейсере на сработала имеющаяся на нем противоракетная защита, что могло быть связано как с тем, что поразившие его ракеты специально были запущены так, что летели очень низко над поверхностью моря, так и, возможно, с тем, что были использованы беспилотники для создания помех в работе радаров ПВО на крейсере или для того, чтобы вывести их из строя.

Американские военные комментаторы, не только отставные генералы на ТВ, но и пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби, отмечают, что потеря крейсера «москва» является серезным уроном, нанесенным агрессору. Этот крейсер не только был флагманом черноморского флота, но стрелял крылатыми ракетами по Украине и осуществлял противовоздушное прикрытие морской акватории и всего южного фронта. На крейсере имелся противовоздушный комплекс С-300 в его корабельном варианте. Он был предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей в большом радиусе от местонахождения крейсера. Теперь Россия лишилась этой системы ПВО.

Также все американские комментаторы отмечают, что потопление кораблей такого класса – очень редкое явление в истории морских сражений. В последний раз корабль такого же класса и размера как «москва», так же крейсер, был потоплен в 1982 году – с британской подводной лодки был поражен аргентинский крейсер во время британо-аргентинской войны за Фолклендские острова.

Поэтому все единодушно подчеркивают, что это большой успех Украины и украинского оружия, и очень унизительная потеря для империи зла.

* В четверг советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в беседе с журналистами, что США работают над специальным пакетом новых санкций, который закроет все обнаруженные в предыдущих санкционных пакетах лазейки для их обхода. Салливан сказал, что США объявят о новых санкциях в ближайшее время, вероятно, уже на следующей неделе.

Джейк Салливан также сказал, что США работают над тем, чтобы выработать правовой механизм, в соответствии с котором все замороженное в США имущество и деньги с замороженных счетов российских олигархов, официальных лиц и членов их семей, будут конфискованы.

В ответ на «ноту», переданную посольством империи зла в Вашингтоне в госдепартамент с протестом против поставок оружия Украине и угрозами «непредсказуемых последствий», Джейк Салливан, а также пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявили, что поставки оружия Украине будут продолжаться, а российские «ноты» и угрозы никак не повлияют на поддержку Украины со стороны США.

* В связи с вопросом, который с очевидностью, интересует многих в Украине, о возможности приезда Джо Байдена в Украину после того как Байден сказал в ответ на вопрос журналистки, что он готов к такой поездке, а затем пресс-секретарь Джен Псаки сказала, что пока такая поездка не планируется.

Повторю то, что сказал вчера в эфире телеканала «Еспресо». Президент США, конечно, человек, обладающий большой властью. Но есть одна область, где его власть не просто заканчивается, но где он обязан строго подчиняться протоколам охраняющей его секретной службы.

Джо Байден сказал то, что хотел сказать как человек, как личность, и как президент, чтобы показать свою поддержку Украины. Но в то же время у секретной службы, обеспечивающей безопасность президента во время любых его поездок, свои правила, которые она строго соблюдает и которым вынужден подчиняться президент. Протоколы секретной службы не позволяют президенту пользоваться железнодорожным транспортом. Джо Байден хотел приехать поездом на свою инаугурацию из Уилмингтона (Делавэр). Это всего полтора часа езды на поезде. Секретная служба категорически на разрешила. Президент довольно часто проводит в Уилмингтоне выходные в своем доме, но по настоянию секретной службы он вынужден летать туда и обратно в Вашингтон самолетом, хотя это, повторюсь, всего полтора часа езды на поезде.

Кроме протоколов обеспечения безопасности, есть еще протоколы, которые президент должен соблюдать как верховный главнокомандующий. Они требуют постоянного наличия соответствующих средств защищенной связи и технических средств управления, в том числе ядерным оружием. На борту двух президентских самолетов и обслуживающих президента вертолетов такие возможности есть. В поездах их нет.

Поэтому пока не будет возможным прилететь в Украину, Джо Байден в Киеве побывать не сможет. Но думаю, что визит в Киев государственного секретаря Блинкена или министра обороны Остина вполне возможен.

Визиты символичны. Но больше всего важно то, чтобы был постоянный контакт между США и Украиной. А он есть на всех уровнях. Важнее всего, чтобы США поддерживали Украину и постоянно увеличивали свою поддержку. И увеличение поставок оружия в Украину – это очень важный фактор поддержки.

Империя зла должна потерпеть поражение в развязанной ею грязной, жестокой, преступной войне. Украина должна победить. США поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину.

* Reuters сообщает в эксклюзивном материале со ссылкой на ряд источников, что крупнейшие мировые торговцы нефтью и нефтепродуктами планируют сократить закупки нефти и топлива у «роснефти» и других российских государственных нефтяных компаний уже с 15 мая, чтобы не попасть под санкции ЕС в отношении России.

Компания Trafigura, крупный покупатель российской нефти, заявила агентству Reuters, что «будет полностью соблюдать все применимые санкции. Мы ожидаем, что с 15 мая наши торговые объемы еще больше сократятся».

В апреле «роснефть» и «газпромнефть» продавали 40% экспортируемой из портов на танкерах российской нефти.

Международное энергетическое агентство, базирующееся в Париже, прокомментировало ситуацию:

«Пока мы предполагаем, что потери (в апреле) (российского экспорта) вырастут в среднем до 1.5 млн баррелей в день, так как российские нефтеперерабатывающие предприятия еще больше сократят производство, а покупатели будут продолжать избегать (покупок). Начиная с мая, около 3 миллионов баррелей в сутки могут оказаться невостребованными, поскольку вступит в силу полное воздействие расширяющегося добровольного эмбарго, (наложенного покупателями)».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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