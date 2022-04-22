Новости из США. Четверг, 21 апреля 2022

* Президент Байден объявил в четверг о новом пакете военной и экономической помощи для Украины.

- Новый пакет военной помощи, восьмой по счету, инициированный президентом на основании Закона о помощи иностранным государствам, с августа прошлого года, и шестой, начиная с 24 февраля 2022 года, будет содержать оружие и боеприпасы на $800 миллионов.

Это включает согласно сообщению Пентагона, в частности,

существенное пополнение тяжелой артиллерии для ЗСУ - 72 155-мм гаубицы, 72 тягача к ним и 144000 снарядов;

121 дронов-камикадзе «Phoenix Ghost».

На веб-сайте Пентагона появилось сообщение о том, что первые рейсы с оружием из этого пакета помощи на борту отправятся в Европу в срок от 24 до 48 часов, и уже в ближайшие выходные первые составляющие из этого пакета помощи будут в Украине.

- $500 миллионов безвозмездной помощи Соединенные Штаты переведут в бюджет Украины. Это второй транш такой экономической помощи. Первый перевод в бюджет Украины в марте тоже составил $500 миллионов.

Президент также объявил, что вводится запрет на заходы в американские порты для российских кораблей и аффилированных с империей зла или зафрахтованных в ее интересах кораблей.

Выступая с заявлением о новом пакете помощи для Украины, Джо Байден в частности, сказал:

«За последние два месяца мы перебрасывали оружие и оборудование на Украину с рекордной скоростью».

«Мы делимся и будем продолжать делиться с Украиной значительными и своевременными разведывательными данными, чтобы помочь защитить ее от российской агрессии.

И в дополнение к этому прямому вкладу Соединенных Штатов, мы содействуем, мы занимаемся организацией, содействующей значительному потоку оружия и систем в Украину от других союзников и партнеров по всему миру

Мы не всегда сможем афишировать все, что мы и наши партнеры делаем для поддержки Украины в ее борьбе за свободу.

Но, перефразируя известный совет Тедди Рузвельта, можно сказать: «Иногда мы будем говорить тихо и нести большое копье». (Здесь игра слов, по-английски «копье» - «javelin» - И.А.) Потому что мы посылаем много и таких (копий).

И вы знаете, мы не сидим на средствах, которые Конгресс выделил для Украины. Мы направляем их непосредственно на фронты свободы, бесстрашным и умелым украинским бойцам, которые стоят на передовой.

Вы должны признать, вы должны быть поражены мужеством этой страны, решимостью, которую они демонстрируют, не только военные, но и обычные граждане: мужчины и женщины, молодые мужчины, молодые женщины.

Эта постоянная и скоординированная поддержка международного сообщества, во главе и при содействии Соединенных Штатов, является важной составляющей того, что Украина смогла остановить захват Россией своей страны.

Каждый американский налогоплательщик, каждый военнослужащий наших вооруженных сил может гордиться тем, что щедрость нашей страны, мастерство и служение наших военных помогли вооружить Украину и отразить агрессию России в Украине, отбить дикость путина, который пытался захватить столицу Украины и уничтожить правительство Украины.

Битва за Киев была исторической победой украинцев. Это была победа в борьбе за свободу, одержанная украинским народом при беспрецедентной помощи Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров.

Теперь - теперь мы должны ускорить этот пакет помощи, чтобы помочь подготовить Украину к новому наступлению России, которое будет более ограниченным с точки зрения географии, но не с точки зрения его жестокости.

В сочетании с выделенными нами недавно пакетами помощи, это обеспечит устойчивый поток оружия и оборудования в Украину в течение следующих нескольких недель.

Тем не менее, с этим, последним пакетом, я почти исчерпал полномочия по использованию ассигнований, которые Конгресс санкционировал для Украины в двухпартийном законопроекте о бюджете в прошлом месяце.

Для того чтобы поддержать Украину на протяжении всей этой борьбы, на следующей неделе я собираюсь направить в Конгресс запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований, чтобы оружие и боеприпасы бесперебойно поступали храбрым украинским бойцам и чтобы продолжать оказывать экономическую помощь украинскому народу.

Надеюсь - и надеюсь, и ожидаю, что Конгресс будет действовать быстро. И я хочу поблагодарить Конгресс, демократов и республиканцев за их поддержку народа Украины.

Наше единство дома, наше единство с нашими союзниками и партнерами, наше единство с украинским народом посылает безошибочный сигнал путину: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать Украину. Он не сможет этого сделать - этого не произойдет».

* Госдепартамент выступил с заявлением в связи с новым пакетом американской помощи Украине. В заявлении, в частности, говорится:

«Мы будем продолжать поставлять Украине оружие, которое ее войска эффективно используют на местах для самообороны. Эти усилия в сочетании с прямой гуманитарной и финансовой поддержкой Украины со стороны США, поддержкой документального подтверждения военных преступлений России против мирного населения Украины и постоянными усилиями по усилению давления на разваливающуюся экономику путина – все это поможет ослабить позиции российского правительства и еще больше изолировать его от всего мира, пока Россия не прекратит свою неспровоцированную и неоправданную войну против Украины.

Почти восемь недель Россия ведет жестокое наступление на Украину, ее суверенитет, независимость, свободу и ее народ. От Бучи до Краматорска, от Харькова до Мариуполя мы видели жестокость России и ее зверства, которые видим весь мир. И все же украинская зима превратилась в украинскую весну. Народ Украины победит».

* Находящегося в Вашингтоне премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во вторник приняли президент Байден и министр обороны Остин. Вот сообщения пресс-служб Белого Дома и Пентагона, соответственно:

- «21 апреля 2022. Сегодня утром президент Байден встретился с премьер-министром Украины Шмыгалем. Лидеры обсудили последние события в жестокой агрессивной войне России против Украины. Президент Байден заявил о неизменной готовности Соединенных Штатов поддерживать народ Украины и заставить Россию расплачиваться. Он также рассказал о своем предстоящем сегодняшнем объявлении о выделении дополнительных $800 миллионов на помощь в сфере безопасности и $500 миллионов на экономическую поддержку».

- «21 апреля 2022. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами вооруженных сил Украины перед лицом возобновления наступления России на Донбассе. Два лидера обсудили продолжающееся предоставление помощи украинским вооруженным силам в области безопасности, включая дополнительный пакет в размере $800 миллионов, о котором сегодня объявил президент Байден. С начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине помощь в сфере безопасности на более, чем $4 миллиарда, в том числе около $3.4 миллиардов с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. Министр Остин высоко оценил мужество украинского народа и подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для поддержки вооруженных сил Украины перед лицом российской агрессии».

* Пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби также сообщил, что на следующей неделе министр обороны Остин отправится в Германию, где возглавит совещание министров обороны стран-союзников, на котором будет обсуждаться, как поддерживать Украину более эффективно:

«Министр встретится с рядом своих коллег для участия в Консультативной группе по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн 26 апреля. Цель состоит в том, чтобы собрать заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч и обсудить последние потребности обороны Украины и, что критически важно, обеспечить уважение суверенитета и развитие прочной безопасности Украины в долгосрочной перспективе».

Кирби сказал, что темы обсуждения будут включать, среди прочего, последнюю оценку боевых действий и российского наступления на востоке Украины, вопросы активизации оборонно-промышленной базы для обеспечения непрерывного потока помощи Украине в сфере безопасности.

Также на повестке дня, по словам Кирби, будет обсуждение того, что понадобится Украине после завершения войны, что необходимо для обеспечения ее суверенитета.

- Министр обороны Ллойд Остин также встретился в четверг в Пентагоне с министром обороны Чехии Яной Черноховой и разговаривал по телефону с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт.

* В четверг Белый Дом объявил о назначении координатора оказания военной помощи Украине. Им стал трехзвездный генерал в отставке Терри Вольф. Он будет работать в Совете Национальной Безопасности и координировать все вопросы оказания военной помощи. Вольф имеет боевой опыт, а также опыт работы в Пентагоне, Объединенном комитете начальников штабов, Совете Национальной Безопасности и Госдепартаменте.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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