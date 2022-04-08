Новости из США. Четверг, 7 апреля 2022

* Уже практически в ночь на четверг Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект S.3522 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 – Акт о Ленд-Лизе для Защиты Демократии в Украине. Редчайший случай единства сенаторов от обеих партий.

На рассмотрении в Палате Представителей находится другая версия этого законопроекта - H.R.6876, под таким же названием. Она пока не рассматривалась. Наилучшим вариантом было бы, если Палата Представителей откажется от своего законопроекта и просто проголосует за версию, принятую Сенатом.

Конгресс не будет проводить пленарные заседание в ближайшие две недели, он всегда уходит на каникулы за неделю до Пасхи и возвращается на сессию через неделю после Пасхи.

- Сразу отвечаю тем, кто подумает, что две недели Украине не будет оказываться помощь. Это совершенно не так, от слова вообще. Помощь оказывается, она поступает каждый день, и будет продолжать поступать. Только позавчера президент одобрил выделение еще $100 миллионов, на которые Украине будут поставлены ракеты «Джавелин» и беспилотники-камикадзе.

Объясню, как это все работает и зачем нужен ленд-лиз.

Поставки оружия иностранным государствам могут осуществляться тремя традиционными способами (не считая продажи оружия, покупаемого иностранными государствами):

1) Принимая бюджет на очередной финансовый год, Конгресс включает в него средства на поставки оружия и оказания других видов военной помощи тому или иному иностранному государству. В оборонном бюджете на 2022 год на поставки оружия и другую военную помощь Украине было выделено $300 миллионов. На прошлой неделе Пентагон объявил, что он приступает к передаче Украине помощи на эту сумму. Помощь, предусмотренная, как в данном случае, оборонным бюджетом, поступает от компаний-изготовителей, у которых Пентагон закупает соответствующее оружие на бюджетные деньги в плановом порядке.

2) Согласно Закону об оказании помощи иностранным государствам от 1961 года президент имеет право принять решение об оказании экстренной помощи оружием иностранному государству, например, в случае необходимости защиты от терроризма, в случае угрозы национальной безопасности США для устранения такой угрозы. В этом случае президент имеет право использовать резервные фонды бюджета для оказания такой помощи.

Пользуясь этим правом, президент Байден распорядился об оказании Украине военной помощи, выделив несколько раз деньги из резервного фонда - $60 миллионов в августе 2021 года, $200 миллионов в конце декабря 2021 года, $350 миллионов – 24 февраля 2022 года, $200 миллионов – 12 марта 2022 года.

В таких случаях стране, которой оказывается помощь, оперативно передается оружие, уже имеющееся на складах Пентагона. Именно таким образом передается Украине оружие в рамках перечисленных траншей помощи.

3) Конгресс может специально предусмотреть в бюджете выделение денег на оперативную передачу стране, которой оказывается помощь, оружия со складов Пентагона. В этом случае все происходит, как в предыдущем пункте, только президент не должен брать деньги из резервного фонда, а может распоряжаться деньгами, специально выделенными Конгрессом.

10 марта 2022 года Конгресс принял постоянный бюджет на 2022 год, в котором выделил, в частности,

- $650 миллионов на прямую дополнительную военную помощь Украине.

- $3.5 миллиарда на пополнение запасов оружия и боеприпасах на складах Пентагона. В случае необходимости из этих запасов тоже могут осуществляться прямые поставки в Украину.

Джо Байден распорядился 16 марта 2022 года об использовании $800 миллионов из этих денег на оружие для Украины. 5 апреля 2022 года президент распорядился об использовании еще $100 миллионов.

Как сообщает Пентагон, Украине уже переданы более 1400 противовоздушных ракет «Стингер», более 5000 противотанковых ракет «Джавелин», более 7000 других противотанковых систем, ракетные системы с лазерным наведением, другое оружие, боеприпасы, защитные средства и амуниция.

Поставки всей этой помощи, а также помощи на $300 миллионов, предусмотренной оборонным бюджетом, происходят сейчас, когда вы читаете эти строки, происходят каждый день, и будут продолжать происходить дальше. Если будет необходимо, президент может в любой момент и дальше пользоваться специально предусмотренными в бюджете деньгами – легко видеть, что их там остается еще минимум $3.25 миллиарда, он может задействовать и средства из резервного фонда. Поэтому мысли о «паузе на две недели» совершенно лишены оснований.

- Ленд-лиз – это другая форма оказания военной помощи. Она применялась во время Второй Мировой войны, когда США оказывали такую помощь своим союзникам. Ленд-лиз означает, что президент получает значительную свободу в том, чтобы предоставлять иностранному государству военную помощь – предоставлять оружие, системы вооружений в долг или в долгосрочную аренду, без необходимости немедленной оплаты. Законопроект, принятый Сенатом, говорит о том, что

«В 2022 и 2023 финансовых годах президент может уполномочить правительство США предоставить взаймы или в аренду предметы вооружения правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения российской федерации в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от потенциального вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил правительства российской федерации».

Как и когда будет производиться оплата вооружений, переданных по ленд-лизу, не оговаривается. Фактически, это означает, что Конгресс должен будет выделять постфактум деньги для того, чтобы пополнить запасы вооружений на складах Пентагона взамен переданных.

То есть, когда этот законопроект станет законом (нет сомнений в том, что он им станет), президент и администрация получат значительно большую свободу в том, чтобы помогать оружием Украине, не оглядываясь на текущий бюджет. Однако, вот что важно: пока этот законопроект не вступил в силу, у администрации есть бюджетные деньги, выделенные Конгрессом для продолжения военной помощи, и этих денег точно будет достаточно до того, как законопроект станет законом и вступит в силу.

Помощь шла, идет и будет идти, не останавливаясь ни на один день, и будет только увеличиваться.

* Госсекретарь Блинкен встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Кулебой, который принимал участие и во встрече министров иностранных дел стран НАТО, и во встрече министров иностранных дел стран G7.

* Министерство финансов США и Госдепартамент объявили в четверг о новых санкциях против России. Санкции наложены на «объединенную судостроительную корпорацию» и ее 28 филиалов за производство военных кораблей, использующихся для нападения на Украину и на алмазодобывающую компанию «алроса», контролируемую российским правительством, «доходы которой помогают финансировать войну и зверства российского правительства против Украины» - говорится в сообщении министерства финансов и Госдепартамента.

* Президент Джо Байден выступил с заявлением в связи с приостановкой членства России в комитете ООН по правам человека:

«Я приветствую принятое сегодня подавляющим большинством голосов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций решение об исключении России из Совета ООН по правам человека. Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война путина превратила Россию в международного изгоя.

Соединенные Штаты тесно сотрудничали с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться этого голосования, потому что Россия совершает грубые и систематические нарушения прав человека. Российские войска совершают военные преступления. России не место в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию в то время как Комиссия Совета по расследованию расследует нарушения и ущемления Россией прав человека в Украине.

Картины, которые мы видим в Буче и других районах Украины по мере отступления российских войск, ужасают. Признаки того, что людей насилуют, пытают, казнят, а в некоторых случаях оскверняют их тела, возмущают нашу общую человечность. Ложь России не сравнится с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине. Вот почему страны всех регионов мира осуждают неспровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают храбрый народ Украины в его борьбе за свободу. И мы будем продолжать работать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства для привлечения России к ответственности за совершаемые злодеяния, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене».

* Вот что важно. В четверг было объявлено, что в понедельник, 11 апреля, в Вашингтоне состоится встреча в формате 2+2 госсекретаря Тони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина с их индийскими коллегами. Важно потому, что на сегодняшний день Индия де-факто оказывает империи зла экономическую помощь, например, покупая нефть, от которой отказываются западные компании. Очень важно, чтобы Индия прекратила эту фактическую поддержку страны-террориста, а также, чтобы она не помогала России обходить санкции.

* Одна внутриамериканская новость. В четверг Сенат утвердил номинированную Джо Байденом судью Кетанджи Браун Джексон судьей Верховного Суда США. Результаты голосования 53-47. «За» голосовали все 50 демократов и 3 республиканских сенатора – Лиса Мурковски, Сюзан Коллинз и Митт Ромни. Судья Браун-Джексон будет приведена к присяге и начнет работу после 30 июня, когда закончится нынешняя сессия Верховного Суда, и судья Стивен Брайер, которого должна заменить судья Браун-Джексон, уйдет на пенсию.

Судья Браун-Джексон, выпускница юридического факультета Гарвардского университета, являющаяся сейчас судьей окружного апелляционного суда Округа Колумбия, станет первой афроамериканкой - судьей Верховного Суда США, и всего лишь пятой женщиной - верховным судьей за всю историю Верховного Суда.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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