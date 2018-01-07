Новости из США. Чтобы не было скучно
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп протвиттил городу и миру в субботу:
"На самом деле в течение всей моей жизни, мои два высших достижения - это психическая стибильность и то, что я очень, действительно очень умный. Плутоватая Хиллари Клинтон тоже пыталась сыграть этими картами, и как все знают, погорела на этом. Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топ телезвезды и до Президента Соединенных Штатов (с первой попытки).
Я думаю, что должен считаться не просто умным, но гением, и очень стабильным гением!"
А вы думали... Так-то вот
(Прошу прощения за видимую "корявость" перевода. Пытался максимально точно передать стиль оригинала).
Отсюда http://edition.cnn.com/2018/01/06/politics/donald-trump-white-house-fitness-very-stable-genius/index.html
Источник: facebook.com
Автор: Igor Aizenberg