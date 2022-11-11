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Новости из США - для всех, кто интересуется результатами выборов

Новости из США - для всех, кто интересуется результатами выборов

(По состоянию на 1:00 EST 11 ноября 2022)

* Палата Представителей. Демократы выиграли еще два округа. В остальных округах с близкими результатами подсчет продолжается. Аналитическая группа канала MSNBC уточнила свой прогноз по раскладу мест в Палате Предаставителей - 220-215 в пользу республиканцев +- 7. Эти +- 7 относятся к округам, где результаты очень близкие, но до окончания подсчета еще пройдет время.

* Сенат.

- В Аризоне после обработки 80% бюллетеней действующий сенатор демократ Марк Келли немного премущество над республиканским соперником Блэйком Мастерсом (51.7% - 46.1%).

- В Неавде действующий сенатор демократ Кэтрин Кортез-Масто после обработки 88% бюллетеней сократила отставание от республиканца Адама Лаксалта (48% - 49%). Поскольку среди оставшихся необработанными бюллетеней довольно много бюллетеней из Лас-Вегаса и много из Рино, где, как и во всех больших городах, большинство голосует за демократов, у сенатора Кортез-Масто есть шансы на то, чтобы выйти вперед.

И в Аризоне, и в Неваде очень медленно, вручную, распечатывают бюллетени присланные по почте, проверяют их подлинность по подписи на конверте, и вручную считают.

В этих штатах всегда так происходит. И сколько времени еще займет обработка бюллетеней, присланных по почте, неизвестно.

В любом случае есть один явно и очень сильно проигравший на этих выборах - Трамп. Большинство республиканского истеблишмента верило, что он, как ледокол, сможет проложить республиканской партии дорогу к триумфу на выборах. В том, что так будет, были уверены и очень многие наблюдатели. Я и сам считал, что республиканцы могут выиграть выборы в Палату Представителей с большим перевесом. Но этого не произошло. Республиканцы, если и выиграют в итоге эти выборы, то даже не с минимальным перевесом, а, выражаясь футбольной терминологией, - по пенальти, с микроскопическим перевесом. И это совсем не то, на что рассчитывали и Трамп, и республиканский истеблишмент.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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Темы: вибори, США

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