Новости из США. Пятница, 29 июля 2022

Основное в сегодняшнем выпуске:

- Телефонные разговоры президента и министров.

- Брифинг в Пентагоне о положении на фронте.

- Влияние санкций на экономику России – отчет-исследование Школы Бизнеса Йельского Университета.

* Официальное сообщение пресс-службы Пентагона:

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин провел сегодня беседу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, в ходе которой обсуждалось развитие событий на поле боя и помощь в сфере безопасности. Министр Остин подтвердил преданность США предоставлению Украине возможностей, необходимых для противодействия российской агрессии.

Лидеры пообещали поддерживать тесные контакты».

- О том, что, в частности, стоит за этим разговором, чуть ниже – готовится новый пакет военной помощи Украине.

* Президент Джо Байден в четверг в течение более, чем двух с половиной часов говорил по телефону с Си Цзиньпином. Из информации, предоставленной журналистом высокопоставленным сотрудником Белого Дома на телебрифинге:

«Президент, как вы могли видеть на фотографии, находился во время разговора в Овальном кабинете. В кабинете с ним находились также советник по национальной безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Блинкен, первый заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, координатор по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и старший директор СНБ Лора Розенбергер».

«Президент Байден постоянно подчеркивает важность поддержания открытых линий связи для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты и Китай справлялись с нашими разногласиями и работали вместе в областях, представляющих общий интерес. Этот разговор был частью наших постоянных усилий в этом направлении.

Они также обсудили значение возможной личной встречи и договорились, что их команды проследят за тем, чтобы найти взаимоприемлемое время для этого.

В целом, я бы сказал, что разговор был содержательным, глубоким и откровенным. И в основном разговор состоял из трех частей»:

«Во-первых, было подробное обсуждение областей, в которых две страны могут работать вместе, с особым акцентом на изменение климата и в здравоохранении, а также борьбу с наркотиками. Обе команды будут следить за развитием событий в этих областях. Президент Байден также поднял вопрос о необходимости урегулирования дел американских граждан, которые были несправедливо задержаны или подвергнуты запретам на выезд из Китая, а также о давней обеспокоенности по поводу прав человека».

«Во-вторых, лидеры двух стран обменялись мнениями о войне России в Украине и ее глобальных последствиях.

В-третьих, они провели углубленное обсуждение Тайваня. Они обсудили, как это обычно бывает, области разногласий. И, я бы сказал, у них была прямая и честная дискуссия по Тайваню. Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов нашей политике «одного Китая», руководствуясь Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями.

Он подчеркнул президенту Си, что Соединенные Штаты выступают против одностороннего изменения статус-кво любой из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Они заключили, что у Соединенных Штатов и Китая есть разногласия по вопросу Тайваня, но что они справляются с ними уже более 40 лет и что поддержание открытой линии связи по этому вопросу имеет важное значение».

* Государственный секретарь Тони Блинкен впервые после 24 февраля разговаривал с лавровым. Разговор был инициирован госсекретарем, чтобы обсудить американское предложение по обмену российского нелегального торговца оружием Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме (отсидел уже 12 лет), на двух американских граждан, арестованных в империи зла по сфабрикованным обвинениям и удерживаемых там фактически в качестве заложников.

Сам государственный секретарь на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел и торговли Японии сказал в пятницу:

«В разговоре, который был «откровенным и прямым», я настаивал на том, чтобы кремль принял наше значительное предложение, которое мы выдвинули по освобождению Пола Уилана и Бриттни Гринер».

«Я также обсудил надежды на реализацию сделки по обеспечению безопасного транзита украинского зерна через Черное море, отметив, что они мы хотим, чтобы это продвинулось как можно скорее».

«Я также предостерег лаврова от попыток России аннексировать еще большую часть Украины, подчеркнув, что мир не признает аннексий и наложит на Россию дополнительные значительные санкции, если она будет продвигаться дальше со своими планами».

* В пятницу, уже по традиции, состоялся традиционный телебрифинг в Пентагоне высокопоставленных представителей министерства обороны и Вооруженных Сил США, посвященный анализу ситуации на фронте.

Вот несколько цитат:

«Первое наблюдение заключается в том, что, хотя мы продолжаем видеть, как Россия терпит неудачи – неудачи на поле боя, где она платит высокую цену за очень незначительные продвижения, и терпит внутренние неудачи дома, на этой неделе я был действительно поражен тем, как российская риторика пыталась замаскировать эти потери, и то, что мы видели, было действительно очень экспансионистской риторикой, исходящей из Москвы.

Пара примеров этого - мы слышали, как министр иностранных дел лавров вопреки предыдущим отрицаниям своего правительства того, что оно стремится к смене режима в Киеве, на этой неделе говорил об избавлении от режима в Киеве. Мы также видели, как бывший премьер-министр России Дмитрий медведев разместил на своем телеграмм-канале карту, на которой изображена Украина, поглощенная Россией и ее соседями, от которой осталась только часть страны в Киевской области.

И даже когда мы слышали эту действительно империалистическую риторику, мы узнали больше о том, что Россия делает на оккупированных ею территориях Украины. Национальный Совет по разведке опубликовал леденящий душу доклад, в котором описаны по меньшей мере 18 так называемых фильтрационных лагерей, где украинцы подвергаются бесчеловечному обращению, включая издевательства, а в некоторых случаях и казни.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на то, что Россия говорит громкие слова, несмотря на то, что Россия угрожает украинскому населению, украинцы продолжают смело продвигаться вперед, они блестяще используют оборудование на сумму $8.2 миллиарда, которое мы предоставили им до сих пор.

Сегодня у меня нет нового объявления о помощи в области безопасности, но я могу сказать, что мы очень много работаем и тесно консультируемся с нашими коллегами из министерства обороны Украины, и в ближайшее время мы подготовим еще один пакет помощи, чтобы обеспечить украинцев боеприпасами, которые им необходимы для борьбы на востоке, а теперь и на юге».

- О заявлениях империи зла, что это Украина при помощи американского оружия убила своих военнопленных в Оленивке:

«Я бы попросил вас, когда вы все будете смотреть на это, проявлять осторожность в отношении того, что говорят нам русские, потому что мы знаем, что в прошлом они уже делали заявления, которые не были даже близки к истине. Пока остановимся на этом».

- О скрытой мобилизации, проводимой путиным:

«Мы знаем, что он платит людям деньги. Мы знаем, что он таким путем привлекает заключать контракты солдат, которые в противном случае их бы не заключили. Знаете, у них есть законы, как и у нас, о мобилизации. И он был очень конкретен в том, как он называл это, ну, вы знаете, он не называл это полноценной войной. Но мы знаем, что он находит способы привлечь людей, которые поедут туда, включая бывших солдат, которых они призвали обратно на действительную службу, резервистов, которых они призвали обратно на действительную службу. Но в результате, я думаю, мы видим, что их эффективность на поле боя во многих случаях очень низка». «Поэтому я думаю, что они сталкиваются с проблемой, когда пытаются решить этот вопрос».

- О том, как долго может продлиться война:

«Я бы не решался высказывать какие-либо мысли о том, как долго это может продолжаться. И я бы просто вернулся к февралю, когда все, по сути, сообщали, включая нас в некоторых случаях, что она не продлится очень долго. Знаете, мы видели тогда всю мощь российской армии, атаковавшей Украину практически со всех сторон. И вот прошло пять месяцев, и, знаете, мы видим гигантский стратегический провал со стороны русских, когда им пришлось передислоцировать своих людей с севера на восток, чтобы попытаться добиться хоть каких-то успехов. И эти успехи, как вы видели, были сравнительно небольшими и дались им гигантской ценой. Поэтому я не берусь сказать, как долго это продлится. Конечно, похоже, что это продлится, поскольку украинцы способны продолжать (сражаться) плечом к плечу».

- Военный представитель назвал организованный, грамотный отход ЗСУ из Северодонецка на лучшие для защиты позиции образцом, который американская армия будет изучать. «Они создали такой уровень обороны, который действительно поставил русских в тупик, русские остановились. Вероятно, для этого есть много причин. Вы знаете, мы упоминали о моральном духе, мы упоминали о потерях. Это, безусловно, причины, по которым русские могли остановиться. Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении, российских центров командования и управления и уничтожении большого количества российских материальных средств».

- О том, достаточно ли у Украины ракет для установок HIMARS:

«Это относится и к HIMARS, и это на самом деле относится ко всему. Мы постоянно получаем информацию от украинцев о том, как обстоят дела с уровнем расходования боеприпасов, потому что хотим быть уверены, что у них есть все необходимое на поле боя. И, таким образом, мы чувствуем себя очень уверенно в наших процессах оказания помощи в сфере безопасности, чтобы иметь возможность, продолжать поддерживать их потребности. И опять же, я говорю не только о HIMARS».

- О потерях российской экономики от санкций:

«С точки зрения внутренних неудач России, действительно, вы видите очень тревожную экономическую картину. И я бы утверждал, что санкции, экспортный контроль, введенные против России не только Соединенными Штатами, но и партнерами и союзниками по всему миру, только сейчас начинают оказывать свое воздействие. Некоторое время назад агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг российского правительства до уровня мусорного.

Большая часть резервов Центрального банка России заморожена. Крупнейшие государственные компании потеряли от 70% до 90% своей рыночной капитализации. Около 1000 транснациональных компаний приостановили свою деятельность в России. Инфляция выросла до 20. Российский фондовый рынок потерял треть своей стоимости. И опять же, это только начало воздействия санкций.»

(О санкциях подробно чуть ниже – отчет-исследование Школы Бизнеса Йельского университета).

- О том, зачем военные империи зла строят понтонные переправы через Днепр и Ингулец в Херсонской области:

« Я думаю, что вы знаете о том, что украинцы разбивают мосты. Я думаю, поэтому они, вероятно, строят понтонные мосты. Вы знаете, я имею в виду, что русские пытаются понять, как они, вероятно, и я говорю совершенно честно, пытаются понять, как им теперь переправиться через реку и, возможно, отступить в Крым».

* В среду Школа Бизнеса Йельского Университета опубликовала подробный отчет на 118 страницах о влиянии санкций на российскую экономику. Отчет подготовлен на высоком научном уровне – каждый вывод подкреплен реальными фактами, цифрами и ссылками на соответствующие источники.

Если кто-то вам говорит, что санкции на российскую экономику не влияют, что там ничего не меняется, что они получают еще больше денег за свои нефть и газ, что все там живут, как жили, то лучше просто прочитайте отчет, составленный в Йеле, в одном из самых уважаемых и очень дорожащих своей репутацией университетов. Вы увидите, что российская экономика находится в состоянии свободного падения с ускорением, а поскольку пропасть, в которую она падает, очень глубокая, то падать она будет только все быстрее, и, значит, все более катастрофически для империи зла.

В первых двух комментариях желающие могут найти ссылки, соответственно, на сам отчет (118 страниц) и презентацию по нему (46 слайдов).

Я приведу здесь несколько цитат и данных, характеризующих истинное положение вещей в российской экономике, а также выводы, представленные в конце презентации.

- «Ситуация с экспортом сырьевых товаров уже представляет собой гораздо более мрачную картину для России, чем принято считать.

Общие доходы от продажи нефти и газа не только в мае упали более чем наполовину по сравнению с предыдущим месяцем, и это по собственным данным кремля».

«Долгосрочное стратегическое положение России как экспортера сырьевых товаров ухудшилось

драматически. Изоляция от Запада разрушила стратегический рычаг России в переговорах с Китаем и Индией, покупателями, которые, как известно, ориентируются на цены и сохраняют тесные связи с другими крупными сырьевыми экспортерами. Эти страны не стеснялись использовать и раньше поставки из стран-изгоев, попавших под санкции, а Китай, как известно, и раньше заключал сделки по продаже нефти с огромными скидками с такими странами, как Иран и Венесуэла».

Россия увеличила продажу своей нефти в Китай примерно на 30% по сравнению с прошлым годом, но она продает свою нефть Urals, которая и без того дешевле мирового стандарта Brent (сейчас разница составляет примерно $20 за баррель), со скидкой в $35 за баррель.

В результате доходы России от продажи нефти существенно уменьшились несмотря на высокую цену на нефть на мировых рынках.

- Еще хуже обстоят у России дела с экспортом газа. До 2021 года из экспортируемого империей зла газа 83% приходилось на Европу. Снижением экспорта газа в Европу империя зла наказывает самое себя больше, чем создает проблем европейским странам. Место империи зла на европейском рынке газа стремительно занимают другие продавцы, прежде всего, например, США.

В июне 2022 года экспорт американского сжиженного газа в Европу составил 5.5 миллиардов кубометров в месяц. Экспорт в Европу российского газа в том же месяце составил 4.5 миллиардов кубометров в месяц.

Для сравнения – в апреле 2021 года, перед сокращением поставок империя экспортировала в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

- Импорт товаров в империю зла:

«Импорт играет важную роль во внутренней экономике России. Импорт составляет ~20% российского ВВП, и ее экономика в значительной степени зависит от импорта во всех отраслях и во всех звеньях за редким исключением, несмотря на несмотря на воинственные иллюзии путина о полной самодостаточности. По большому счету, поток импорта в Россию резко замедлился за месяцев после вторжения. Обзор торговых данных от основных торговых партнеров России, поскольку кремль больше не публикует свои собственные данные по импорту, позволяет предположить, что российский импорт упал на ~50% в первые месяцы после

вторжения».

«Согласно последним ежемесячным релизам главного таможенного управления Китая, которое ведет подробные данные о торговле Китая с подробной разбивкой экспорта по отдельным торговым партнерам, китайский экспорт в Россию резко упал на 50% с начала с начала года по апрель, снизившись с более чем $8 млрд. в месяц в конце 2021 года до менее $4 млрд в апреле.

Это согласуется с нашими наблюдениями за тем, что нескольких китайских банков отозвали все кредиты и финансирование из России, включая ICBC, Новый Банк развития и Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций, а в дополнение к этому такой энергетический гигант, как Sinochem приостановил все российские инвестиции и совместные предприятия».

И так далее. В отчете проанализированы все основные отрасли российской экономики, состояние экспорта, импорта, финансовый сектор в целом. Вот выводы авторов отчета:

«- Стратегическое положение России как экспортера сырья необратимо ухудшилось, поскольку теперь она действует с позиции слабого и сталкивается с серьезными проблемами при осуществлении «поворота в Азию.

- Несмотря на некоторые сохраняющиеся лазейки российский импорт в основном рухнул, и страна сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении важнейших ресурсов, деталей и технологий от торговых партнеров, что приводит к широко распространенному дефициту поставок в ее внутренней экономике.

- Несмотря на путинские иллюзии о самодостаточности и импортозамещении, российское внутреннее производство полностью остановилось, не имея возможности заменить потерянные предприятия, продукцию и товары.

Нет возможности заменить утраченные предприятия, продукцию и таланты; вытеснение собственной инновационной и производственной базы привело к росту цен и недовольству потребителей.

- В результате ухода бизнеса из России, она потеряла компании, производившие ~40% ее ВВП, обратив вспять почти все инвестиции, вложенные в страну в течение последних тридцати лет, усиливая беспрецедентное одновременное бегство капитала и массовый выезд из страны людей, составляющих экономическую базу России.

- путин прибегает к явно неустойчивым, драматическим фискальным и монетарным интервенциям, чтобы сгладить эти структурные экономические недостатки и слабости, что уже привело к дефициту государственного бюджета впервые за многие годы и истощению золотовалютных резервов даже при высоких ценах на энергоносители.

- Финансы Кремля находятся в гораздо, значительно более тяжелом положении, чем принято считать.

- Российские внутренние финансовые рынки, являющиеся индикатором как нынешних условий, так и будущих перспектив, демонстрируют в этом году наихудшие показатели среди всех стран мира. Несмотря на строгий контроль за движением капитала, в этом российские внутренние финансовые рынки демонстрируют слабость экономики и устойчивое, постоянное сокращение ликвидности и кредитования. Это в дополнение к тому, что Россия в значительной степени отрезана от международных финансовых рынков, что ограничивает ее способность использовать пулы капитала, необходимого для восстановления ее разрушенной экономики.

- Киевская школа экономики и рабочая группа Макфола-Ермака под руководством бывшего посла США в России Майка Макфола возглавили работу по разработке дополнительных санкций в отношении России, предлагая дополнительные санкционные меры, включающие индивидуальные санкции, энергетические санкции и финансовые санкции.

Заглядывая в будущее, мы делаем вывод, что для России не существует пути выхода из экономического забвения до тех пор, пока страны-союзники остаются едины в сохранении и усилении санкционного давление против России.

- Победные заголовки, утверждающие, что российская экономика отскочила от санкций, просто не соответствуют действительности - факты таковы, что, по любой метрике и на любом уровне российская экономика переживает кризис, и сейчас не время нажимать на тормоза».

PS Всем, кому не нравится слово «Ермак» - я привел цитату из отчета. Ровно в том виде, в каком она там приведена.

PPS Я ухожу в короткий отпуск, чтобы провести время с семьей – с детьми и с внуком. Поэтому следующий подробный обзор новостей будет 12 августа. Но о самых важных событиях буду обязательно коротко сообщать и находясь в отпуске.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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