Новости из США. Пятница, 6 мая 2022

* Президент Джо Байден издал в пятницу вечером меморандум о дополнительной военной помощи Украине на $150 миллионов.

В соответствии с сообщением пресс-службы Пентагона, опубликованном вслед за меморандумом президента, Украина получит

- 25 тысяч 155мм артиллерийских снарядов (в дополнение к 144 тысячам в предыдущих пакетах помощи);

- 3 дополнительных контрбатарейных радара AN/TPQ-36;

- Электронное оборудование для радиоэлектронной борьбы – для глушения коммуникаций противника;

- Полевое оборудование и запасные части.

* Белый Дом также опубликовал в пятницу вечером следующее заявление президента Байдена:

«Сегодня Соединенные Штаты продолжают оказывать решительную поддержку храброму народу Украины, который защищает свою страну от продолжающейся агрессии России. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Соединенные Штаты быстро предоставили Украине исторический объем помощи в области безопасности. Мы отправляем оружие и оборудование, которое разрешил Конгресс, непосредственно на передовые линии борьбы за свободу в Украине. Поддержка США, а также вклад наших союзников и партнеров сыграли решающую роль в том, чтобы помочь Украине выиграть битву за Киев и помешать военным целям путина в Украине.

С сегодняшним пакетом помощи моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи в области безопасности через механизм полномочий президента по предоставлению вооружений для Украины. Для того чтобы Украина смогла добиться успеха на следующем этапе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и решимость продолжать бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы в Украину. Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для укрепления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров».

* Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси в интервью телеканалу MSNBC в пятницу днем выразила уверенность, что Палата Представителей примет на следующей неделе законопроект о дополнении к государственному бюджету - о выделении дополнительных $33 миллиардов на оказание помощи Украине.

Хочется надеяться, что в Сенате также не будет проволочек с утверждением дополнений к расходным статьям бюджета. В Сенате для одобрения законопроекта необходимо 60 голосов. Среди ряда республиканцев раздавались голоса о том, что не нужно включать в законопроект о дополнении к бюджету запрашиваемые администрацией дополнительные расходы на борьбу с коронавирусом, что, может быть, Украине достаточно военной помощи, и не нужно выделять деньги на экономическую помощь, а республиканский сенатор Марко Рубио говорил, что ему «нужно изучить», на что именно будут направлены $33 миллиарда, запрошенные президентом для помощи Украине.

Тем не менее, думаю, что 10 республиканских голосов в дополнение к голосам 50 демократов в Сенате найдутся. Поддержка Украины одобряется большинством избирателей.

* Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила на кратком брифинге для журналистов на борту президентского самолета, на котором Джо Байден летел в Огайо, что президент подпишет в понедельник, 9 мая, закон S.3522 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 – О Ленд-Лизе для Защиты Демократии в Украине.

Вступление закона в силу значительно упростит для президента выделение следующих пакетов военной помощи Украине, поскольку не будет требовать согласования с Конгрессом. Однако, для передачи оружия Украине нужны бюджетные деньги, и поэтому так важно, чтобы Конгресс поскорее принял дополнение к бюджету.

Поставляемое Украине оружие нужно оплачивать. Его невозможно взять бесплатно. Если оно берется со складов Пентагона, нужно заплатить за то, чтобы было произведено новое оружие взамен. Если оно покупается непосредственно у производителей, им нужно заплатить, чтобы его купить.

* Пресс-служба Госдепартамента опубликовала заявление государственного секретаря Блинкена в связи с новым пакетом помощи Украине. В нем, в частности, говорится:

«Спустя более двух месяцев после начала неоправданной и жестокой войны, развязанной кремлем, невозможно не проникнуться тем, чего добился народ Украины. Также невозможно не верить, что они будут продолжать добиваться успеха, потому что они продемонстрировали, что у них есть воля и умение бороться. Несмотря на перенесенные страдания и широкомасштабные разрушения и смерти, которые продолжает причинять жестокая и неспровоцированная война, развязанная Россией, Украина есть и будет оставаться свободной и независимой страной».

«Мы будем продолжать поставлять Украине оружие, которое ее войска эффективно используют для защиты своей страны и свободы своих сограждан. Помимо военной помощи, мы также продолжаем оказывать прямую финансовую поддержку Украине со стороны США, содействовать документированию доказательств зверств России против мирного населения Украины и продолжать усиливать давление на разрушающуюся экономику путина. В совокупности эти усилия помогут укрепить позицию Украины за столом переговоров, продолжая изолировать Россию от всего мира до тех пор, пока она не прекратит свою бессмысленную войну против Украины.

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры гордятся тем, что солидарны с народом Украины в его справедливом деле ̶ защите своей страны и демократии. Вместе мы будем продолжать поддерживать защиту Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, и мы будем продолжать финансировать гуманитарную помощь для нуждающихся. Украина выиграла битву за Киев, и мы будем помогать ей продолжать борьбу столько, сколько потребуется. Мы едины с Украиной».

* Пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби заявил в пятницу, что более 200 украинских артиллеристов уже прошли за пределами Украины обучение работе со 155-мм гаубицами М777, переданными США Украине. Еще 150 человек проходят обучение сейчас.

60 украинских военнослужащих прошли обучение по работе с бронетранспортерами M-113, еще 50 проходят обучение сейчас (США передают Украине 200 таких бронетранспортеров).

* В воскресенье, 8 мая, состоится виртуальный видеосаммит лидеров стран G7, в котором примет участие и президент Украины Зеленский. Как сообщила на брифинге на борту президентского самолета пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, лидеры стран G7 «обсудят последние события в войне России против Украины, глобальные последствия войны путина, демонстрацию поддержки Украины и будущего Украины, а также продолжение единства G7 и наш коллективный ответ, включая развитие наших беспрецедентных санкций для установления суровой цены за войну для путина».

Во вторник, 10 мая, президент Байден будет принимать в Белом Доме премьер-министра Италии Драги.

* В четверг было объявлено, что пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки закончит работу в Белом Доме в следующую пятницу, 13 мая. Джен Псаки изначально договаривалась с Джо Байденом, что будет работать руководителем пресс-службы в течение первого года работы администрации, то есть до 20 января 2022 года. Президент попросил ее продолжить работу по крайней мере еще в течение некоторого времени. Но вот теперь Джен Псаки уходит. Она говорила не раз, что из-за напряженного графика и большой занятости не может уделять достаточно внимания двум своим детям. У нее также есть журналистские планы, как говорили, она может стать ведущей авторской программы на канале MSNBC.

Нужно сказать, что Джен Псаки блестяще организовала работу пресс-службы Белого Дома, задав тон работе пресс-служб всех ведомств федерального правительства. Более открытой в плане информирования о своей деятельности администрации не было в американской истории.

Новым пресс-секретарем Белого Дома и помощницей президента станет Карина Жан-Пьер, которая сейчас является заместителем пресс-секретаря.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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